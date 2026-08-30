Inicio de curso

Con el final de las vacaciones, padres y madres se aprestan para tenerlo todo listo de cara al inicio del curso escolar: libros, mochilas, materiales, uniformes… En el sector citrícola, agricultores y cooperativas llevamos meses preparándonos para el inicio de campaña. Un comienzo desdibujado en el calendario desde hace tiempo, con la progresiva aparición de variedades tempranas o extratempranas y con el impacto de la fruta de contraestación. Tradicionalmente y a efectos estadísticos, fijamos el 1 de septiembre como inicio de la campaña citrícola, por lo que en un par de días estaremos inmersos en la campaña 2026/27.

Aunque los aforos no se conocerán hasta dentro de unas semanas, las previsiones apuntan a una campaña corta en volumen, aunque ligeramente superior a la pasada, que fue la segunda peor en dos décadas. Tras esta baja producción se esconden factores meteorológicos, la reducción de la superficie productiva o el impacto de plagas y enfermedades. Preocupa especialmente la incidencia de la araña roja en Castellón o el avance de la clorisis nervial amarilla (CYVCV), cuya presencia se declaró oficialmente en la Comunitat en abril.

¿Qué hemos de tener en cuenta en esta campaña? En primer lugar, las exportaciones de terceros países, que condicionan la disponibilidad de cítricos en el mercado y marcan la evolución comercial de nuestras primeras producciones. En este sentido, la Citrus Growers’ Association, que reúne a los productores sudafricanos, rebajó un 19% sus previsiones iniciales de exportación en variedades del subgrupo Navel y un 8% las de Valencia. ¿Supondrá esto menos presión comercial para nuestros cítricos? Está por ver.

También hay que seguir la evolución del escenario geopolítico, con la guerra de Irán en el trasfondo, o los cambios en el consumo. Un informe elaborado por el MAPA sobre el consumo en los hogares en 2025 apunta a un crecimiento de la compra de naranjas (1,5%) y un descenso de la compra de mandarinas (-9,5%), con encarecimientos en el precio en ambos productos. En Europa, falta por ver cómo se comportará el clima, con el frío como elemento de tracción para el consumo.

Con todo, los agricultores afrontamos la campaña con la ilusión propia de los niños que vuelven al cole: con ganas de reencontrarnos con los consumidores y de que las cosas vayan bien, para obtener así unas rentas adecuadas por el esfuerzo de muchos meses de duro trabajo.

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