Una nueva generación de productos nutracéuticos para pacientes con disfagia

La disfagia, o dificultad para deglutir, constituye una de las principales causas de desnutrición, deshidratación y pérdida de masa muscular entre las personas mayores, así como entre pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, el párkinson o la esclerosis múltiple. En muchos casos, esta limitación dificulta incluso la toma de medicamentos o suplementos nutricionales, lo que repercute directamente en la evolución clínica de los pacientes.

Con el objetivo de responder a esta necesidad, el proyecto ‘Deglutech’ persigue desarrollar una nueva generación de productos nutracéuticos (elementos de origen natural derivados de los alimentos que combinan la nutrición con la farmacología) personalizados para personas con dificultades para tragar, un problema que afecta aproximadamente al 8 % de la población española y que compromete tanto la alimentación como el seguimiento de numerosos tratamientos.

La iniciativa plantea una alternativa a los formatos convencionales mediante el desarrollo de películas bucodispersables que se disuelven directamente en la boca sin necesidad de ingerir agua. Gracias a esta tecnología, los pacientes podrán administrar de forma más sencilla y segura nutrientes esenciales y compuestos bioactivos, favoreciendo la adherencia a los tratamientos y mejorando su calidad de vida.

El proyecto, liderado por Labinderb en colaboración con Multi3DPrint, el Instituto Tecnológico del Plástico, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elx, trabaja en el desarrollo de productos nutracéuticos específicamente diseñados para este colectivo. Frente a los comprimidos o cápsulas tradicionales, la iniciativa apuesta por formatos personalizados que se adaptan tanto a las necesidades terapéuticas como a las capacidades de cada usuario.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto reside en la combinación de tecnologías de ‘farmacompounding’ con sistemas avanzados de impresión 3D. Esta integración permite fabricar productos completamente personalizados, ajustando tanto la composición como la dosis, el tamaño o la forma en función de las necesidades concretas de cada paciente.

El proyecto, financiado por la Generalitat a través de Ivace+ i Innovación, también incorpora ingredientes bioactivos con propiedades funcionales dirigidas a prevenir o mejorar problemas asociados al envejecimiento, especialmente aquellos relacionados con la salud ósea, la visión o la calidad del descanso. De este modo, la iniciativa no solo facilita la administración de los compuestos, sino que incorpora un enfoque preventivo orientado a promover un envejecimiento más saludable.

En la actualidad, el consorcio trabaja en la formulación y validación de estos nuevos productos personalizados, así como en la optimización de los procesos de fabricación para garantizar su estabilidad, funcionalidad y adaptación a las necesidades específicas de los distintos perfiles de pacientes.

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La iniciativa cuenta además con financiación de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.