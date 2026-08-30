Valencia expande el mapa desde Manises: tres continentes con vuelo directo

El pasado martes en Newark, ante los focos y con el rugido de un Airbus A321XLR de fondo, Scott Kirby, consejero delegado de United Airlines, desgranó una decena de rutas nuevas para el verano de 2027 y, entre destinos como Ibiza, Marsella, Toulouse, Luxemburgo, Terceira, Liubliana, Olbia, Catania o la japonesa Okinawa, apareció un nombre que en la Comunitat Valenciana llevaba tres lustros esperando su turno: Valencia.

Se trata, según la propia compañía, de la mayor expansión internacional de su historia, apoyada en la llegada de los nuevos A321XLR, un modelo pensado para unir aeropuertos medianos con rutas transatlánticas antes reservadas a aviones de mayor tamaño.

A partir del 2 de junio de 2027, United Airlines conectará Manises con el área de Nueva York con tres frecuencias semanales, recuperando quince años después un enlace directo que solo había existido entre 2009 y 2012, cuando fue Delta Air Lines quien unió ambas ciudades sin escalas. Aquella ruta, pese a rozar una ocupación media superior al 80 %, dijo adiós. Ha sido su rival estadounidense quien ha completado el movimiento.

El anuncio no es solo una buena noticia para quienes viajan a Manhattan. Es, sobre todo, la pieza que faltaba para que el aeropuerto de Valencia complete un mapa de conectividad que pocas infraestructuras de su tamaño pueden presumir: la posibilidad de despegar desde Manises hacia más de la mitad de los continentes habitados del planeta sin hacer noche en Madrid o Barcelona.

Europa, terreno conquistado

El grueso de la programación sigue siendo, como es lógico, europeo. Esta temporada de verano el aeropuerto opera 144 rutas hacia 34 mercados internacionales a través de una treintena aerolíneas, con cerca de 4,7 millones de plazas ofertadas, un 11 % más que el año anterior. A los clásicos destinos británicos, franceses, italianos o nórdicos se han sumado este año Roma con ITA Airways, Florencia con Volotea, Londres-Gatwick con Wizz Air o Helsinki con Finnair, en un calendario que bate récords de pasajeros mes tras mes.

África, la puerta más cercana

El segundo continente ya conquistado es África. Ryanair mantiene todo el año vuelos a Fez, Marrakech y Tánger, además de una ruta estacional a Rabat estrenada esta primavera, mientras que Royal Air Maroc opera durante todo el ejercicio el enlace con Casablanca. A ello se suma, en temporada, la conexión con Argel. Marruecos se ha convertido así en el destino de referencia del norte de África desde Manises.

Viajeros en el aeropuerto de Manises. / JM LOPEZ

Asia estaba llamado a ser este verano un nuevo territorio que alcanzar desde Manises, de la mano de Israir, que anunció el vuelo directo a Tel Aviv ocho años después de su última conexión, devolviendo a Valencia un enlace con Asia que había desaparecido del mapa. Sin embargo, esta conexión fue cancelada antes de iniciarse en junio, como ya informó Levante-EMV.

Nueva York, la gran novedad

Y América, donde Manises ha pasado de no tener ninguna conexión intercontinental hace apenas un año a contar con dos. Air Transat inauguró en 2025 un vuelo semanal a Montreal, la primera ruta directa con el continente americano después de 15 años. Ahora, la llegada de United Airlines y su enlace con Nueva York duplica esa presencia y añade, por primera vez, después de tres lustros, un destino en Estados Unidos.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, calificó el anuncio de excelente noticia para la Comunitat Valenciana, mientras que la presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, lo definió como un hecho histórico para la conectividad de la ciudad.

Ambas instituciones llevaban meses de negociación técnica con United, con presencia en foros del sector como Routes Europe, para lograr que Valencia entrara en el paquete de nuevas rutas transatlánticas de la compañía.

Quedan, no obstante, continentes por conquistar como Oceanía, Asia y regiones como Sudamérica, que siguen exigiendo, hoy por hoy, al menos una escala, normalmente en Madrid, Barcelona o algún gran hub europeo como París, Ámsterdam o Fráncfort o asiático como Doha.

Turismo que gasta más

Con este mapa de conectividad desde el aeropuerto de Manises, que le une a tres continentes distintos alcanzables sin escalas, sitúa a Valencia en una liga en la que hasta hace poco solo jugaban Madrid y Barcelona.

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La apuesta, coinciden en el sector, responde a la estrategia deliberada de atraer un turismo de largo radio que gasta más, se queda más días y viaja durante todo el año, no solo en los meses de sol.