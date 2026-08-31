Iryo pone a la venta todos sus billetes con destino y origen València para 2027

Con agosto, el tradicional mes más vacacional, apurando sus últimas horas muchos ya piensan en sus próximos viajes. Para ellos, Iryo ha abierto este lunes la venta de sus billetes para viajar en trenes de alta velocidad por España para todo el año 2027, con un total de 22.764 circulaciones, lo que supone un incremento del 13,8 % de la oferta respecto a 2026, tras incorporar tres nuevos trenes a su flota.

Andalucía se situará como uno de los principales motores de crecimiento de la compañía en 2027, principalmente la conexión Madrid-Málaga, que lidera la expansión en términos absolutos, con un incremento del 63,7% y 1.367 circulaciones adicionales.

Le sigue la conexión Madrid-Sevilla, que crece un 39 % al incorporar 1.091 nuevas frecuencias, alcanzando así un total de 3.884 circulaciones en 2027, según las cifras comunicadas por la compañía.

Por su parte, el corredor Madrid-Barcelona se afianza como la ruta con mayor volumen de tráfico de Iryo, alcanzando las 7.740 frecuencias anuales, la conexión Madrid-Albacete crece un 12,9 % con 32 circulaciones y los corredores Madrid-València y Barcelona-Sevilla mantienen la capacidad operativa alcanzada este año.

Córdoba será una de las estaciones que más se beneficiará del crecimiento de la oferta, al sumar 2.779 paradas adicionales, lo que supone un crecimiento del 40,8 % respecto al año 2026. El incremento de frecuencias también reforzará la conectividad de Ciudad Real y Puertollano, que registrarán un crecimiento del 207 %, con 1.834 paradas adicionales al año en cada una de las estaciones.

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Otros destinos que también se beneficiarán del aumento de frecuencias son Zaragoza, que suma 577 paradas adicionales (un 10,2 % más), y Albacete, que incrementa sus operaciones un 12,9 %, con 32 paradas extra en 2027.