Turismo de pantalla: cuando 'Juego de Tronos' te pone en el mapa

Hubo un tiempo en que un destino se descubría en una guía de viajes o en el consejo de un amigo. Ese tiempo, según el experto en economía digital Alejandro San Nicolás, docente de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), se ha ido transformando con el llamado ‘turismo de pantalla’, los viajes motivados por el atractivo de escenarios de películas y series.

"El turismo ya no se vende en folletos ni se elige en agencias: lo dicta el algoritmo y lo mueve la búsqueda de la foto y del ‘yo estuve allí’. Los territorios que aprendan a gestionar ese deseo instantáneo vivirán del turismo; los que no, lo padecerán", explica el experto.

El ‘screen tourism’ (‘turismo de pantalla’) ha invertido la dirección del deseo turístico: basta pulsar 'play' para que un pueblo real se convierta, sin comerlo ni beberlo, "en un parque temático invisible", dice San Nicolás.

La Comunitat Valenciana es hoy uno de los territorios donde ese fenómeno se va observando y ya cuenta con una red de oficinas de rodaje, entre ellas Film València, València Film Office, Costa Blanca Film Commission, Peñíscola Film Office y Alicante Film Office, además de los estudios Ciudad de la Luz, todo ello bajo el paraguas de la Film Commission Comunitat Valenciana. Cada una asesora a productoras en localizaciones y permisos, y cada una ha visto pasar cámaras que después se traducen en turistas.

En 2025 la Comunitat cerró con 12.422.659 turistas internacionales, un 4,26 % más que el año anterior y cifra récord. El gasto total alcanzó los 16.045 millones de euros, un 6,09 % más, superando por primera vez esa barrera. San Nicolás enmarca esta tendencia en datos globales: el turismo de pantalla puede elevar la ocupación hotelera de un municipio entre un 20 % y un 50 % durante el primer año tras un rodaje e inyectar entre un 5 % y un 15 % de actividad económica adicional, un porcentaje que se dispara cuanto más pequeño es el tejido productivo del destino que recibe el impacto.

El Reino Unido sigue siendo el primer mercado emisor de turismo en la Comunitat Valenciana, con un 24,3 % del total, seguido de Francia (17 %) y Países Bajos (8,2 %). "Es un dato relevante para el segmento audiovisual: el público británico es uno de los de mayor consumo de series internacionales", explica San Nicolás.

Fotografía tomada durante el rodaje de 'Juego de Tronos' en Peñíscola. / Levante-EMV

En el plano sectorial, más de 100 millones de viajes anuales en el mundo están motivados por producciones audiovisuales, y el turismo de pantalla crece un 6,8 % cada año. En España, el 40 % de los turistas extranjeros afirma conocer el país por lo que ha visto en pantalla, detallan desde la VIU.

El ‘caso Peñíscola’

De todos los enclaves valencianos, Peñíscola "es el que exhibe la serie temporal más contundente", apunta el experto. El Castillo del Papa Luna ya tenía un pasado cinematográfico -fue escenario de 'El Cid', de Anthony Mann, en los años 60- pero el salto decisivo llegó con el anuncio, en 2015, de que HBO rodaría allí la sexta temporada de 'Juego de Tronos'. Ese año la fortificación sumó 160.986 visitantes, un 42 % más que el anterior, recuerda San Nicolás.

El impulso no se agotó con el estreno y en 2024 la fortaleza recibió 342.556 visitantes, más del doble que diez años antes. La Diputación de Castellón atribuye esa continuidad a la promoción constante y a la programación cultural del monumento, no solo al recuerdo de la serie.

Xàtiva, en cambio, ofrece la contracara necesaria para no simplificar el relato. Su castillo fue localización de 'Andor', la serie de Star Wars de Disney+, con semanas de rodaje y estreno en abril de 2025. Cabía esperar un repunte de visitas. Sucedió lo contrario y cerró el año con 82.962 visitantes, frente a los 94.801 de 2024, según recoge el experto.

El ayuntamiento, dice San Nicolás, apunta a una causa ajena a la ficción: una pluviometría un 15 % superior a la media, concentrada en los meses de mayor afluencia habitual a un castillo al aire libre. "La lectura no es que 'Andor' no funcionara, sino que el efecto pantalla es un factor entre varios, y no siempre el dominante", dice el profesor de la VIU.

El 'folleto más caro'

Para San Nicolás, el turismo de pantalla es "el folleto turístico más caro jamás producido, y el pueblo ni lo ha pagado ni lo ha planificado: el parque abre de un día para otro, sin taquilla y sin aforo".

El municipio recibe visitantes, presión sobre sus calles y su patrimonio, y en ocasiones daños en el entorno filmado, sin haber cobrado nada por ceder su imagen ni haber tenido tiempo de prepararse.

Cuando la presión amenaza cascos históricos o entornos vulnerables, el profesor de la VIU apela a una triple responsabilidad: transparencia con datos reales, rendición de cuentas de los gestores y el cobro por adelantado. San Nicolás propone aplicar el principio de ‘quien impacta, paga por delante’, exigiendo a productoras y operadores una fianza previa para la conservación del entorno. "No se puede monetizar un acantilado y dejar la factura al municipio; prevenir se presupuesta antes, restaurar ya suele ser tarde y carísimo", advierte.

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San Nicolás señala que los expertos, además, advierten de que el impulso puede ser pasajero. "Estimaciones recientes sitúan el impacto del turismo de pantalla en hasta un 15 % de la actividad económica local, pero alertan del riesgo de burbuja cuando la producción desaparece de las pantallas y el municipio no ha construido una oferta propia", concluye.