Cae la facturación en el 67% de la hostelería valenciana por el calor y los macroeventos

El 67 % de los establecimientos de la hostelería valenciana ha registrado una caída de sus ingresos los meses centrales del verano respecto al mismo periodo de 2025, frente al 33 % que ha declarado haber aumentado su facturación, debido al calor, la contención del gasto y la celebración de macroeventos.

Según el balance realizado este martes por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), los datos también muestran un menor ritmo de actividad durante la segunda mitad de agosto: el 63,8 % de los establecimientos señala que la primera quincena fue mejor, mientras que el 36,2 % obtuvo mejores resultados en la segunda mitad del mes.

Agosto

En la comparativa entre julio y agosto, el 52,2 % considera que julio tuvo un mejor comportamiento, frente al 47,8 % que se decanta por agosto. Esta menor actividad ha tenido también reflejo en el empleo, ya que el 56,4 % de los empresarios no ha incorporado personal de refuerzo durante el verano, optando por mantener sus estructuras habituales de plantilla.

Una terraza en València / Eduardo Ripoll / LEV

Al mismo tiempo, el cliente local se consolida como principal apoyo de la actividad y representa el origen mayoritario de la demanda para el 41,5 % de los establecimientos, por delante del turismo nacional (29,8 %) y del internacional (28,7 %). El comportamiento del gasto apunta también a un consumo más moderado: el 33 % de los establecimientos sitúa el ticket medio entre los 10 y los 20 euros, mientras que un 28,7 % lo sitúa entre los 20 y los 35 euros. Los consumos de entre 35 y 50 euros representan el 13,8 % y los superiores a 50 euros, el 8,5 %, según el balance de la FEHV.

Noticias relacionadas

Preocupaciones

Entre las principales preocupaciones trasladadas por los empresarios destacan las altas temperaturas y su impacto sobre terrazas, una mayor sensibilidad del consumidor al precio y la coincidencia de grandes eventos y festivales con fechas clave del verano. El sector también señala el impacto de las obras públicas prolongadas en algunas zonas de València y la necesidad de mejorar los equipamientos públicos en los puntos de mayor afluencia turística.