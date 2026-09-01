La Comunitat Valenciana sigue batiendo récords en la llegada de turistas internacionales

Ni olas de calor insoportables ni precios hoteleros al alza ni congestión por exceso de visitantes. Nada puede con el turismo de la Comunitat Valenciana, que sigue batiendo récords mes tras mes y año tras año. Así lo ha puesto de manifiesto la Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde deja constancia de un nuevo registro histórico.

El pasado mes de julio llegaron a la Comunitat Valenciana 1,63 millones de turistas extranjeros, lo que implica un aumento del 9,5 % respecto de los 1,49 millones contabilizados en el mismo mes del año pasado. El crecimiento porcentual fue casi el doble que el del conjunto de España, a donde en dicho período llegaron 11,5 millones de turistas, un 4,6 % más. Solo Madrid, con un 11 %, registró un alza superior a la valenciana.

Acumulado

En el acumulado de los siete primeros meses del año, la autonomía recibió a 7,7 millones de turistas internacionales, con un incremento del 8,9 % respecto al mismo período del año pasado. Dicha cifra es el máximo logrado por el territorio en su historia y supera en casi 700.000 a los 7,09 millones de visitantes de 2025. De nuevo el dato es superior al de la media española, donde el aumento fue del 4,6 %, hasta los 58,1 millones.

Turistas en el aeropuerto de Valencia / Germán Caballero / LEV

Los principales países emisores de turistas en España fueron el Reino Unidos, con 11,5 millones, Francia, con más de 7,2 millones, y Alemania, con cerca de 6,9 millones. Son también significativos los datos de Italia y Países Bajos, que superan los 3 millones, y Estados Unidos, que se quedan en los 2,87. La inmensa mayoría de estos visitantes se alojaron en hoteles. En concreto, 37,4 millones de personas. Otras 7,6 lo hicieron en viviendas de alquiler y 6,3 millones más, en casas de familiares o amigos.

Duración

La duración de la estancia mayoritaria de los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 5,7 millones y un aumento anual del 8,7 %. El número de visitantes disminuyó un 3,6 % entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que se incrementó un 12,8 % entre los turistas con mayor duración (más de quince noches).

El INE también publicó los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), que asimismo deja cifras esplendorosas. El dinero que los visitantes de la Comunitat Valenciana se dejaron en julio se situó en los 2.475 millones de euros, con un incremento del 11,6 %, mientras que la de la media española subió a 18.218 millones, con un alza del 10,9 %. El valenciano fue el cuarto territorio donde más gastaron los turistas internacionales tras los 4.145 millones de Baleares, los 3.707 de Cataluña y los 2.691 de Andalucía. La segunda y la tercera, con un 13 % y un 23,4 %, respectivamente, tuvieron aumentos superiores al de la Comunitat.

Gasto

El gasto medio por turista, sin embargo, dejó a la Comunitat Valenciana en mala posición, dado que fue el territorio, entre los seis que dominan este sector, que tuvo un peor dato. Se quedó en 1.515 euros, con un aumento del 2 %. Se trata de una cantidad inferior a la de la media española, que se situó en los 1.579 euros, pero también por debajo de los 1.613 de Baleares, los 1.561 de Cataluña, los 1.597 de Andalucía, los 1.790 de Canarias y los 2.018 de Madrid.

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Esa correlación se mantiene a la hora de analizar el gasto medio diario por persona. En la Comunitat Valenciana se quedó en 153 euros, lejos de los 218 de la media nacional, pero también de los 202 de Andalucía, los 259 de Baleares, los 241 de Cataluña, los 236 de Canarias y los 340 de Madrid. La duración media del viaje, sin embargo, es la más alta en la Comunitat, con 9,9 días, frente a los 7,2 del conjunto de España o los 6,5 de Cataluña.