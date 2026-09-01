Los empresarios valencianos recuperan la confianza

Los empresarios de la Comunitat Valenciana han recuperado su fe en el futuro perdida en los últimos trimestres. El Índice de Confianza Empresarial de la Comunitat Valenciana elaborado por el Institut Valencià d'Estadistica (IVE) aumenta un 2,6 % en el tercer trimestre del año. El dato contrasta con lo sucedido con anterioridad, cuando descendió un 2,9 % en el período comprendido entre abril y junio de este ejercicio. En el trimestre anterior dicho indicador había experimentado un alza de solo una décima, mientras que el último de 2025 se había cerrado con una caída del 1,7 %.

El indice refiere fundamentalmente expectativas a futuro, no en vano el último se publicó a principios de julio con la opinión de los empresarios sobre todo el trimestre. Por tanto, el del segundo trimestre estuvo totalmente condicionado por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, que, en términos económicos, provocó el cierre del estrecho de Ormuz, de vital importancia debido a que por sus aguas pasa una parte muy importante de los buques que transportan gas o petróleo.

El 23,9 % de los gestores de establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio será favorable en el tercer trimestre de 2026, mientras que el 16,6 % opina que será desfavorable. Como el 59,6 % restante cree que la situación será normal, el saldo entre optimistas y pesimistas es favorable a los primeros en 7,3 puntos, el dato más elevado desde el cuarto trimestre de 2025, cuando se situó en el 12,5 %. Las opiniones de los empresarios respecto del segundo trimestre de 2026 ya finalizado fueron mejores que las expectativas, dado que las favorables llegaron al 25,6 % y fueron diez puntos superiores a las desfavorables.

Hostelería

En cuanto a sectores de actividad, el más optimista y, por tanto, donde más crece la confianza empresarial es el del transporte y la hostelería con un 9,8 %. Le sigue la industria, con un 2,8 % y a continuación van el comercio (1,9) y la construcción (0,8%). Solo los otros servicios experimentan un descenso, en concreto del 1,8 %.

El transporte es uno de los sectores más optimistas / Toni Losas

Si el análisis se centra en el tamaño de las empresas, las más optimistas resultan ser las más pequeñas, es decir aquellas que tienen menos de 10 asalariados. Le siguen las que tienen entre 200 y 999 trabajadores. La última posición es para aquellas firmas que están entre los 10 y los 49 asalariados. Las diferencias territoriales son de calado. Alicante, que afronta en el tercer trimestre del año, el del verano, la parte más importante de la campaña turística, se sitúa en cabeza con un 6 %, seguida a distancia por Valencia, con un 1,7 %, mientras que Castellón es la única que registra un descenso, en concreto de un punto.

Empleo

Pese a las buenas expectativas generales expresadas por los empresarios valencianos, lo cierto es que ese criterio no se traslada al mercado de trabajo, porque las expectativas de empleo se sitúan en siete décimas negativas, peor que la décima del trimestre precedente. Por contra, la previsión de precios, en sintonía con los efectos que el alza de los combustibles fósiles va a tener sobre el conjunto de la economía, está al alza, aunque el porcentaje (13,5) es inferior al de los dos períodos inmediatamente previos.

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Por otro lado, el 11,9 % de los establecimientos industriales prevé utilizar menos del 40 % de su capacidad productiva en el tercer trimestre de 2026, frente al 7,6 % del trimestre precedente. Por contra, un 14,4 % de los empresarios del sector secundario prevé utilizar más del 90 % de su capacidad productiva, porcentaje ligeramente inferior al 15,3 % declarado respecto del período comprendido entre abril y junio de 2026.