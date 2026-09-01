Juan Roig invierte 25 millones de euros en el nuevo edificio Alinghi para Marina de Empresas

El ecosistema emprendedor a orillas del Mediterráneo del dueño de Mercadona tiene un nuevo espacio por el que expandirse. El empresario Juan Roig ha invertido 25 millones de euros en el nuevo edificio Alinghi, la tercera pieza de su campus en la Marina de València.

La nueva construcción, presentada este martes, cuenta con 7.600 metros cuadrados y capacidad para 1.000 personas -entre emprendedores, alumnos, inversores y mentores-, y funcionará al 100 % a partir del próximo 7 de septiembre. Junto a los dos edificios inaugurados en 2015, este tercer espacio suma una superficie total de 27.000 m2.

Imagen de la escalera de caracol azul en el atrio del nuevo edificio. / Francisco Calabuig

La inversión ha salido íntegramente del patrimonio personal de Juan Roig, impulsor de Marina de Empresas, dentro de su proyecto 'legado', que arrancó en 2012 "con el objetivo de contribuir a la sociedad a través de la generación de oportunidades", según indican desde Marina de Empresas.

Con esta ampliación, el empresario ya ha destinado más de 70 millones de euros a las instalaciones del polo de emprendimiento que reúne a la escuela de negocios Edem, la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels.

Según han explicado Ana Giménez, directora de Marketing de Marina de Empresas, y Jesús Bivià, director de Proyectos Urbanos de ERRE Arquitectura, el estudio valenciano que ha firmado el proyecto, el nuevo edificio está pensado para intensificar el contacto entre los distintos perfiles que conviven en el campus, desde los alumnos de Edem hasta las 'startups' de Lanzadera o las empresas participadas por Angels.

Cerca de medio millar de empresas

El 'nuevo' Alinghi será, sobre todo, espacio para los emprendedores de la aceleradora ya que, según Giménez, "Edem va creciendo hacia los espacios de Lanzadera", que ya acoge 450 empresas.

El 'corazón' del Alinghi es un atrio multiusos de triple altura y 260 metros cuadrados que hará las veces de comedor y sala de actos, y que concentrará buena parte de la vida diaria del edificio.

Bivià ha destacado durante el recorrido la escalera de caracol que atraviesa las tres plantas, rematada en un azul intenso que se ha convertido en la "seña de identidad" del proyecto, junto al graderío que envuelve el atrio y que servirá de grada informal para presentaciones y eventos.

El nuevo edificio Alinghi de Marina de Empresas, en imágenes / Francisco Calabuig / F. Calabuig

Giménez, por su parte, ha subrayado que la distribución interior combina zonas abiertas y rincones de concentración con terrazas exteriores en varias plantas, un modelo "flexible" pensado para que emprendedores y alumnos puedan trabajar indistintamente dentro y fuera del edificio.

La tecnología está integrada en la práctica totalidad de los espacios, desde las salas de reuniones hasta las zonas comunes, para facilitar tanto el trabajo individual como los proyectos en equipo que surgen del cruce entre estudiantes, mentores e inversores.

Materiales náuticos

En cuanto al exterior, Bavià han destacado la proximidad al mar. El arquitecto ha explicado que los materiales empleados en la fachada -cemento y plástico reforzado con fibra de vidrio- son los que se emplean en la construcción de barcos, en un guiño al lugar donde se ubica y por su resistencia a entornos sometidos a más humedad y salinidad.

Imagen del interior del recinto. / Francisco Calabuig

Con este tercer volumen, que se suma a los dos edificios inaugurados en 2015, Marina de Empresas responde al crecimiento sostenido de sus tres organizaciones y refuerza la misión con la que nació: "formar y acompañar a personas emprendedoras capaces de crear empresas sostenibles que generen empleo e impacto positivo en la sociedad", destacan desde Marina de Empresas.

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Marina de Empresas, fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, integra la escuela de negocios Edem, que preside Hortensia Roig; la aceleradora Lanzadera, situada en el top 3 nacional de hubs de emprendimiento según el diario The Financial Times por tercer año consecutivo, y la sociedad de inversión Angels.