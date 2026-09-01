Inmobiliario
Poblaciones del área metropolitana de València sufren alzas de precio de la vivienda del 40 %
Alboraia y Calp se sitúan como las poblaciones donde es más caro comprar un inmueble en la Comunitat Valenciana
La presión residencial en València está derivando hacia municipios de su área metropolitana a muchos ciudadanos que tratan de encontrar una vivienda a precios más asequibles. Este fenómeno, a su vez, está provocando un alza en las poblaciones colindantes. El mejor ejemplo de ello lo constituyen Paiporta y Puçol. La primera de ellas, una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024, ha experimentado una subida en el precio del 42,3 % en el último año, hasta los 2.692 euros el metro cuadrado, mientras que la segunda crece un 38,5 %, hasta 2.390 euros.
Son datos aportados hoy por el portal inmobiliario Fotocasa, que sitúa arriba de este escalafón a la alicantina Bigastro, con una subida del 85,3 % que eleva el coste a 1.805 euros. En las primeras posiciones también aparecen municipios valencianos como Alginet, con un incremento del 33,3 %, y Xàtiva (31,1 %). En el primer caso el precio sube a 1.559 euros y en el segundo, a 1.854.
Descenso
El portal sitúa a Oliva (-8,4 %) y Bellreguard (-6,9 %) como las dos poblaciones de la Comunitat Valenciana con un mayor descenso interanual en el precio de la vivienda de segunda mano. Por su parte, las dos localidades con el mayor coste para comprar un piso son Calp, con 4.930 euros el metro cuadrado y un aumento del 9,4 %, y Alboraia, con 4.633 euros y una subida del 10,4 %. Entre los que tienen el menor precio, el ranking lo encabeza Callosa de Segura, con 948 euros el metro cuadrado y, entre los diez primeros aparece la valenciana L'Olleria, con 1.054 euros.
El citado portal concluye que el precio de la vivienda de segunda mano en Comunitat Valenciana cae un 0,4% en su variación mensual y sube un 17,1% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 2.866 euros/m2. Este último incremento interanual (17,1%) supone el número 60 en cadena, desde septiembre de 2021. De este modo, la autonomía ha experimentado en un año un incremento del 10,9% en el precio medio de las viviendas de 80 m², pasando de 195.725 euros a 229.290 euros en agosto de 2026.
“La Comunitat Valenciana continúa entre los mercados inmobiliarios con mayor presión sobre los precios de España, aunque comienza a apreciarse una moderación en la intensidad de las subidas. El crecimiento interanual se sitúa todavía por encima del 17%, pero se aleja progresivamente de los incrementos superiores al 20% registrados durante buena parte del último año, mientras agosto presenta además un ligero descenso mensual. Sin embargo, todavía es pronto para hablar de una normalización del mercado. Especialmente relevante es que algunos municipios tradicionalmente más asequibles están registrando fuertes incrementos, señal de que la demanda se está desplazando en busca de alternativas y trasladando la presión hacia nuevas zonas”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotoca.
Autonomías
Por autonomías, si analizamos los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que las 17 comunidades incrementan el precio interanual en julio. Los aumentos superiores al 10% afecta a 13 territorios y son: Murcia (28,8%), Cantabria (18,5%), Comunitat Valenciana (17,1%), Navarra (17,0%), La Rioja (15,9%), Asturias (14,4%), País Vasco (14,3%), Castilla-La Mancha (13,7%), Castilla y León (13,1%), Galicia (12,7%), Cataluña (12,0%), Aragón (11,0%) y Andalucía (10,9%). Le siguen, Madrid (9,9%), Extremadura (8,8%), Canarias (7,5%) y Baleares (5,3%).
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