La rebaja fiscal del diésel sube a 20 céntimos este martes tras ocho semanas de aumentos

Con las maletas todavía por deshacer y el regreso al cole a la vuelta de la esquina, no pocos conductores han decidido apurar el depósito hasta el último momento. Desde este martes, 1 de septiembre, el diésel cuenta con una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, el doble de la que ha estado en vigor durante agosto y cuatro veces más que la que sigue recibiendo la gasolina.

Quien ha podido aguantar sin repostar, lo ha hecho. No es la primera vez que pasa este verano; cada cambio de mes con nueva rebaja ha hecho que algunos conductores hayan esperado al mejor momento para repostar, sobre todo entre quienes hacen muchos kilómetros al día y saben que unos céntimos por litro, multiplicados por un depósito lleno, terminan notándose en la cuenta.

Luis R. es uno de los valencianos que ha querido esperar a la llegada de la rebaja para llenar el depósito de su coche diésel. Hasta ese momento ha ido repostando "lo mínimo" en los últimos días y ha ido buscando aquellas estaciones en las que ha encontrado mejor precio. Este lunes, cuenta, ha repostado 20 euros en una gasolinera 'low cost' de Massanassa a 1,59 euros el litro. "Los precios que ves por ahí son una salvajada".

Amortiguar el golpe

Esta rebaja viene de un decreto aprobado a finales de junio para amortiguar el golpe que la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos dio a los mercados del crudo. La idea original era ir reduciendo poco a poco la ayuda, 15 céntimos en julio, 10 en agosto y solo 5 en septiembre, pero el propio texto incluía una especie de cláusula de emergencia. Si el precio de un combustible se disparaba más de un 15 % en un año, en septiembre la protección volvería a su nivel máximo en lugar de seguir bajando.

Ese mecanismo se ha activado únicamente para el diésel. Los datos de julio confirmaron una subida interanual del 15,7 %, por encima del umbral fijado. La gasolina se quedó en un 7,3 %, lejos de ese límite, así que seguirá con los 5 céntimos que ya tenía.

La rebaja llega en un momento en que el gasóleo se encuentra en los precios más altos desde mediados de abril, tras ocho semanas seguidas de subidas que han coincidido justo con la operación retorno de agosto.

Este lunes el litro de gasóleo A se pagaba de media en España a 1,871 euros, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En Valencia la media rondaba los 1,859 euros y algunas llegaban a los 2 euros el litro.

Si la rebaja se nota tal cual en el surtidor, el litro debería bajar este martes en torno a 10 céntimos respecto a este lunes. Otra cosa es que el ajuste llegue completo y de forma inmediata, porque el precio también se mueve con la cotización diaria del petróleo Brent y con lo que decida repercutir cada estación.

La medida llega, además, justo cuando arranca la temida cuesta de septiembre, con la vuelta al cole y los primeros recibos del curso encima de la mesa. Para quien depende del coche a diario, o del transporte por carretera para trabajar, esos 10 céntimos no son un detalle menor. El propio decreto prorroga hasta el 30 de septiembre las ayudas directas al sector del transporte.

¿Y en octubre, qué?

Lo que está por ver es qué pasará a partir de octubre. El calendario aprobado en junio no contempla nuevas rebajas más allá de septiembre, así que su continuidad dependerá de que el Gobierno decida prorrogarla según evolucione el precio del petróleo en las próximas semanas.

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Mientras tanto, muchos conductores ya solo piensan en una cosa, aprovechar septiembre mientras dure, porque nadie sabe si en octubre el litro volverá a costar lo mismo que hace un mes o unos céntimos más.