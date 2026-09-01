Renfe mejora sus retrasos en agosto: “Un servicio más regular, fiable y estable”

Renfe cerró agosto con una mejora de la regularidad de sus servicios ferroviarios, uno de los principales desafíos de la compañía durante los últimos meses. La operadora registró una puntualidad en destino alrededor de cinco puntos superior a la de hace un año en sus servicios comerciales y redujo el retraso medio hasta los cinco minutos, frente a los nueve minutos contabilizados en agosto de 2025.

La mejora se produjo, además, manteniendo prácticamente el mismo volumen de actividad. Renfe operó más de 8.400 circulaciones durante el mes de agosto, uno de los periodos de mayor movilidad del año debido a los desplazamientos estivales. Según el balance de la compañía, y del propio ministro Óscar Puente en su cuenta de X (Twitter), los resultados consolidan la evolución positiva registrada durante 2026. “Las cifras muestran un servicio más regular, fiable y estable para los viajeros”, afirma el ministro.

El dato tiene una especial relevancia en Catalunya. La puntualidad de Rodalies alcanzó el 92% durante los meses de julio y agosto, según la información facilitada por Renfe, en un verano marcado por la elevada movilidad y después de varios años en los que las incidencias y las obras en la red han condicionado de forma recurrente el servicio ferroviario catalán.

La mejora llega a Rodalies

El comportamiento de Rodalies es especialmente significativo por el volumen de viajeros que mueve la red. Durante 2024, los servicios de Rodalies de CataluÑa transportaron 127,4 millones de pasajeros, de los cuales más de 117 millones correspondieron al núcleo de Cercanías de Barcelona. La cifra confirma la importancia del tren en los desplazamientos diarios de los ciudadanos de la comunidad.

La demanda siguió siendo elevada durante 2025. Solo entre enero y junio de ese año, Rodalies de Catalunya acumuló 61,7 millones de viajeros, con 57,5 millones de usuarios en los servicios de Cercanías y más de 4,2 millones en los regionales, lo que supuso una pérdida de 3,2 millones de pasajeros en ese primer semestre.

Imagen de dos trenes de Rodalies de Catalunya, en una imagen de archivo. / Marc Asensio Clupes - EPC

La mejora de la puntualidad llega, además, en un momento de transformación institucional del servicio. Desde enero de 2026 está constituida la sociedad Rodalies de Catalunya SME, SA, participada por Renfe y la Generalitat, que tiene como objetivo asumir la gestión directa de las líneas de Cercanías y Regionales.

Menos incidencias en Renfe

El balance de Renfe también apunta a una reducción de las incidencias atribuibles directamente a la operadora. Según sus datos, estas representaron el 9% del total en 2026, frente al 12,4% registrado durante el año anterior.

La compañía asegura igualmente que la fiabilidad de su material rodante en los servicios comerciales mejoró un 56,5% entre el 1 de julio y el 31 de agosto respecto al mismo periodo de 2025.

La evolución no se limita a Catalunya. Renfe destaca también mejoras durante julio y agosto en distintos servicios públicos de Extremadura, la zona Centro y el País Vasco, mientras que en Cercanías Madrid los minutos de retraso descendieron un 57% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos se conocen después de un verano especialmente intenso para la movilidad en España. El ferrocarril continúa teniendo un peso creciente dentro del transporte colectivo y, según las últimas estadísticas disponibles del INE, el sistema ferroviario concentra una parte relevante de los desplazamientos interurbanos y de larga distancia en el país.

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El reto para Renfe será ahora consolidar esta mejora más allá del verano. En el caso de Catalunya, donde Rodalies es utilizada cada año por más de cien millones de viajeros, mantener el 92% de puntualidad supondría una mejora especialmente relevante para una red que continúa siendo esencial para los desplazamientos cotidianos de Barcelona y su área metropolitana.