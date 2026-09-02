Agosto finaliza con más paro y menos empleo en la Comunitat Valenciana

Llegó el fin del tramo esencial de la campaña turística, es decir, agosto, y el mercado laboral valenciano se resintió de manera significativa un año más. La afiliación a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana bajó en agosto en 22.256 personas (un -0,96 %), hasta quedar en un total de 2.295.883, y en relación a un año antes aumentó en 93.474 personas, un 4,24 % más, según los datos del Ministerio de Inclusión.

Por provincias, la afiliación bajó en Valencia en 15.310 personas respecto a julio (un -1,24 %), hasta 1.215.016; en Alicante el descenso fue de 5.380 personas (un -0,66 %) y deja el total de afiliados en 810.308, y en Castellón bajó en 1.556 afiliaciones (un -0,58 %) hasta las 270.559.

Además, a 31 de agosto el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía en España a 337.917, de los que 39.830 (el 11,8 %) correspondía a la Comunitat Valenciana, lo que la sitúa como la cuarta, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía.

Paro

Por su parte, el número de parados aumentó en 5.847 personas, es decir un 2,03 % más, según los datos dados a conocer hoy por el Ministerio de Trabajo. El incremento en el conjunto de España fue del 1,92 %, con 44.419 desempleados más que en el mes anterior.

El aumento en la Comunitat Valenciana fue el tercero más abultado del país, tras los más de 14.000 de Cataluña y los 6.800 de Madrid. No obstante, la evolución interanual fue positiva, en el sentido de que el paro en la autonomía se redujo en 2.235 personas respecto de agosto de 2025. Se trata de una parte pequeña de los 70.593 desempleados menos del conjunto de España, donde, por otro lado, la parte del león se la lleva Andalucía, con un descenso de más de 62.000.

La construcción ha sumado más de mil parados más en agosto / Francisco Calabuig / LEV

La mayor parte del incremento del desempleo en la Comunitat Valenciana correspondió a la provincia de Valencia, con 3.080 parados más, seguida por los 1.864 de Alicante y los 903 de Castellón. Los datos de los sectores indican que el más perjudicado fue los servicios, en donde están englobadas las actividades turísticas, con un crecimiento de 2.884 parados. No obstante, es llamativa la subida en la construcción, con 1.061 desempleados más, y en el colectivo sin empleo anterior, con 1.323. La industria aporta 582, mientras que la agricultura presenta una reducción de tres unidades.

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Contratos

En consonancia con el hecho de que la mayoría de las contrataciones temporales por la etapa estival se realizan antes de la llegada de agosto, en el octavo mes del año solo se formalizaron 97.568 contratos en la Comunitat Valenciana, con un descenso de 57.035 en relación a julio, aunque fueron 6.553 más que en agosto de 2025.