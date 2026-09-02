El alquiler crece a doble dígito en numerosas poblaciones valencianas

Las dificultades para comprar o alquilar una vivienda se generalizan, en términos territoriales, en Valencia. Si en el Cap i Casal los precios están disparados, lo mismo empieza a suceder en muchos de los principales municipios de la provincia, singularmente los que están en su área metropolitana, hacia donde muchos ciudadanos huyen en busca de inmuebles más asequibles. En la capital autonómica, los precios del alquiler alcanzaron en agosto los 16,3 euros por metro cuadrado -1.630 para una vivienda de 100 metros- tras una subida interanual del 5,3 %. Pero numerosas poblaciones de sus alrededores experimentaron incrementos de dos dígitos.

Es lo que ha sucedido en Paiporta, por ejemplo, uno de los municipios más afectados por la dana, donde un arrendamiento ha subido en el último año en un 24,3 %, hasta 12,8 euros por metro, según los datos hechos públicos hoy por el portal inmobilario Idealista. Otras poblaciones le van a la zaga: Chiva (15,9 %), Gandia (16,7 %), L'Eliana (12,8 %), Moncada (12,1 %), Paterna (10,4 %), Port de Sagunt (20,1 %), Xàtiva (11 %) o Xirivella (17,6 %). Otras poblaciones de las inmediaciones de Valencia se han quedado muy cerca, como Mislata (9,8 %), Burjassot (9 %), Torrent (9,3 %) o Sagunt (8,3 %), esta última condicionada por la demanda que comporta la construcción de la gigafactoría de Volkswagen.

El mes de agosto se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 5,8% y se establece en 15,1 euros/m², lo quesupone un incremento del 0,8% en tasa trimestral mientras que con respecto al último mes el precio ha bajado un 0,9%.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del precio del alquiler en los principales municipios de la provincia de Valencia.

Capitales

Hasta 47 capitales registran subidas interanuales, con solo cuatro excepciones: San Sebastián (-4,8%), Vitoria-Gasteiz (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%). El mayor incremento, por el contrario, es el de Huesca (15%), seguida de Huelva (14,6%), Soria (12,4%), Toledo (11,8%), Zaragoza (11,1%) y Oviedo (11%). Castellón de la Plana (10,9%), Guadalajara (10,9%), Melilla y Palencia (10,8% en ambos casos) completan el grupo de capitales en las que el alquiler ha subido a doble dígito.

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con las únicas excepciones de San Sebastián y Bilbao, ha sido alcista: el alquiler sube en Alicante (7,3%), Palma (5,9%), Madrid (5,1%), Sevilla (4,4%), València (3,5%), Málaga (2,8%) y Barcelona (0,7%).

Construcción de vivienda nueva solo para alquiler en Xàtiva / Perales Iborra / LEV

Madrid se mantiene como la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,3 euros/m², seguida por Barcelona (20,2 euros/m²) y Palma (19,3 euros/m²). A continuación aparecen San Sebastián (18,1 euros/m²), Málaga (16,5 euros/m²), València (16,3 euros/m²) y Bilbao (15,7 euros/m²). Por el contrario, Jaén y Cáceres (8,3 euros/m² en ambos casos), son las capitales con la renta más económica.

Provincias

El precio del alquiler sube en 48 de las 50 provincias en el último año, con el alza de Toledo (12,3%) a la cabeza. Le siguen los incrementos de Girona (11%), Zaragoza (10,5%) Castellón (10,4%), Huesca (9,7%), Soria (9,5%) y Asturias (9,4%). Por el contrario, solo Guipúzcoa (-4,5%) y Álava (-3,4%) cierran el mes de agosto con descensos interanuales. Madrid (21,5 euros/m²) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares (20), Málaga (18,7), Barcelona (17,1), Guipúzcoa (15,9) y Santa Cruz de Tenerife (15,4). Jaén (7 euros/m²) y Ciudad Real (7,6) son las provincias más económicas.

Autonomías

Todas las regiones experimentan subidas en sus rentas desde agosto del año pasado con la única excepción de Euskadi (-1,6%). Aragón (10,2%) lidera los incrementos, seguida de Asturias (9,4%), Castilla-La Mancha (8,8%), La Rioja (7,5%), Castilla y León (7,2%), Comunitat Valenciana (6,4%), Extremadura (6,3%) y la Comunidad de Madrid (5,9%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Canarias (5,3%), Andalucía (4,8%), Región de Murcia (4,7%), Cantabria (4,1%), Galicia (3,9%) y Cataluña (2,7%). Baleares (2,4%) y Navarra (0,4%), por su parte, experimentan las menores subidas del país.

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Madrid (21,5 euros/m²), Baleares (20) y Cataluña (15,9) son los territorios con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,4) y Euskadi (14,9). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,8).