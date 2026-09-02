iPronics levanta 108 millones con Nvidia como socio para su infraestructura fotónica para IA
La compañía valenciana destinará los fondos a "escalar sus operaciones, acelerar el despliegue comercial y responder a la creciente demanda" de su conmutador óptico
Europa Press
La compañía valenciana en infraestructura fotónica para inteligencia artificial (IA) iPronics ha anunciado una ronda de Serie B de 108 millones de euros (125 millones de dólares), coliderada por Maverick Silicon y Light Street Capital, y con la incorporación como "inversor estratégico" de Nvidia, fabricante estadounidense de microprocesadores y tarjetas gráficas, según ha informado un comunicado este miércoles.
iPronics destinará los fondos a "escalar sus operaciones, acelerar el despliegue comercial y responder a la creciente demanda" de iPronics ONE (Optical Networking Engine), su conmutador óptico para IA que reconfigura dinámicamente la conectividad entre clústeres de GPUs en tiempo real.
El ceo de iPronics, Christian Dupont, ha asegurado que, con esta inversión, la compañía puede acelerar significativamente su comercialización y "garantizar que los centros de datos puedan aprovechar al máximo sus GPUs sin comprometer el rendimiento".
La ronda cuenta con la participación de Nvidia, junto a nuevos inversores y a inversores existentes como Criteria Venture Tech (el único fondo español presente en su accionariado), Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Amadeus Capital Partners y Build Collective.
Con esta operación, la financiación total captada por la compañía, nacida como spin off de la Universitat Politècnica de València, con sede central en Valencia y una oficina en California, asciende a 153 millones de euros (177 millones de dólares).
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