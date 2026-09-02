Lío con los nuevos descuentos en diésel y gasolina: los gasolineros defienden que ya los aplican y explican por qué no se nota del todo en el precio

Las gasolineras salen al paso de las dudas sobre si se están aplicando ya los nuevos descuentos en los combustibles y su impacto en el precio final que pagan los conductores al repostar. La patronal CEEES, que agrupa a unas 4.000 estaciones de servicio españolas (un tercio del total), defiende que las compañías están ejecutando plenamente desde el 1 de septiembre los nuevos tipos excepcionales del impuesto especial de hidrocarburos (IEH) aprobados por el Gobierno, pero avisan de que aún no se notan plenamente en el precio final que pagan los clientes.

La razón de que la traslación de los descuentos no sea total es porque sólo se aplican a los combustibles comprados ahora por las gasolineras y no el que tenían almacenados con anterioridad. Una circunstancia que beneficia estos días a los conductores que repostan gasolina, pero que perjudica a los que lo hacen con gasóleo. Las estaciones de servicio responden así a la denuncia lanzada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), quejándose de que las gasolineras no estaban trasladando al precio final los nuevos descuentos impulsados por el Ejecutivo.

El Gobierno puso fin a finales de junio a la rebaja del IVA de los combustibles que estuvo aplicando en los meses previos para combatir la escalada de precios provocada por la guerra en Oriente Medio. Y lo sustituyó por unos descuentos indirectos en los combustibles mediante una reducción excepcional del impuesto especial de hidrocarburos, que implicaba rebajas de 15 céntimos por litro durante julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, la fuerte subida del diésel ha hecho que se active una cláusula automática aprobada por el Gobierno que hará que el descuento para el gasóleo escala de nuevo hasta los 20 céntimos por litro en septiembre, pero sí que baja a sólo 5 céntimos en el caso de la gasolina.

Cuestión de ‘stocks’

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) confirma que las gasolineras están aplicando "de forma mayoritaria y generalizada" los cambios en los tipos del impuesto especial de hidrocarburos con el inicio del mes. Unos cambios que se aplican a partir del 1 de septiembre.

“Y subrayamos ese a partir, porque el nuevo tipo del IEH para el gasóleo se aplica a los productos comprados y entregados en las estaciones de servicio a partir de ayer”, subrayan desde la asociación. “Eso significa que es materialmente imposible que todas las gasolineras de España estuvieran vacías a las 23:59 del 31 de agosto y que llenaran sus tanques de gasóleo a las 00:00 del 1 de septiembre. A medida que las estaciones vayan reponiendo existencias y adquiriendo producto con el IEH vigente en septiembre se irá produciendo esa traslación al precio de venta al público”, sentencian.

La asociación de estaciones de servicio independientes destaca que en el primer día de aplicación de los nuevos tipos el precio prometido del gasóleo en el mercado espaól era de 1,904 euros por litro, lo que suponía una reducción de 6,2 céntimos por litro con respecto al día anterior (frente a la rebaja adicional de 10 céntimos, hasta un total de 20 céntimos, que implicaba la nueva modificación de los tipos aprobada por el Gobierno para septiembre). Y a primera hora de este 2 de septiembre la baja del diésel seguía su curso, y el precio medio era de 1,781 euros por litro. “Lo lógico es que a medida que las estaciones de servicio repongan existencias el precio promedio se vaya abaratando”.

No obstante, la rebaja del precio del gasóleo será posible sólo si la cotización internacional del diésel, que es la que marca el precio de compra de las estaciones de servicio, consiga moderarse. Y de momento, continúan las subidas por la guerra en Oriente Medio y su valor es un 110% superior a la de hace un año. “Es más que probable que, de continuar la espiral alcista en la cotización internacional del diésel, estos incrementos acaben por comerse la rebaja lineal del IEH sobre el gasoil vigente en la actualidad”, advierte CEEES, que aboga por Por eso, recuperar la rebaja del IVA al 10% para los combustibles de automoción.

El caso contrario de la gasolina

Desde CEEES se subraya para demostrar que se están aplicando los cambios fiscales, pero de manera progresiva, que el precio de la gasolina no ha registrado directamente un aumento del precio de cinco céntimos (como consecuencia de la reducción del descuento en septiembre desde los 10 a los 5 céntimos por litro). En el caso de la gasolina, tampoco hay una traslación directa a los monolitos de las estaciones de servicio, sino que se está registrando también un acompasamiento gradual entre los stocks de combustible que tenían las compañías y las nuevas llegadas de carburantes comprados con los nuevos tipos de IEH.

En el primer día del nuevo IEH, el precio promedio de la gasolina 95 en península y Baleares se situó en los 1,779 euros, 3,3 céntimos de euro por encima del día anterior. Y este miércoles, segundo día con el IEH más elevado, la subida media es cuando sí ha alcanzado los 5 céntimos adicionales, hasta los 1,797 euros de media.