Caixa Popular presenta el Plan Autónomos 'Fuera de Serie'.

Caixa Popular ha presentado este jueves el nuevo Plan Autónomos 'Fuera de Serie', una propuesta integral "pensada para acompañar a los trabajadores autónomos en los desafíos de su actividad diaria", explica la entidad.

La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer "respuestas específicas a las necesidades de cada perfil profesional, poniendo a su disposición productos, servicios y herramientas que facilitan la gestión de su negocio y favorecen su crecimiento", añaden.

"Los autónomos desempeñan un papel esencial en la economía y afrontan cada día múltiples responsabilidades: atender a clientes, gestionar proveedores, cumplir con obligaciones administrativas y tomar decisiones estratégicas para impulsar su actividad. Consciente de esta realidad, Caixa Popular ha diseñado una propuesta que busca simplificar su día a día y aportar soluciones útiles en cada etapa de su desarrollo profesional", continúan desde la entidad bancaria.

El Plan Autónomos 'Fuera de Serie' se estructura en torno a cuatro grandes perfiles profesionales. Por un lado, profesionales, que requieren financiación para equipamiento, planificación financiera y apoyo en la gestión fiscal, y por el otro, comercios, centrados en la operativa diaria del negocio, la gestión de cobros y pagos o la relación con proveedores. También se dirige a agricultores y ganaderos, con soluciones adaptadas a las particularidades de las campañas agrícolas, subvenciones y necesidades del sector, así como a autónomos, con herramientas y servicios orientados a una gestión integral de la actividad y a la planificación de futuro.

Cada perfil cuenta con una combinación de soluciones financieras que incluye financiación, TPV, seguros, planes de pensiones o renting, entre otros productos diseñados para acompañar las distintas realidades profesionales.

Como señalan desde la entidad, "la realidad de una odontóloga, de un comercio local, de un profesional autónomo o de un agricultor es muy diferente. Por eso hemos apostado por una propuesta flexible y especializada, capaz de adaptarse a las necesidades concretas de cada actividad y ofrecer soluciones realmente útiles para su día a día".

Impulso a la digitalización

Más allá de los productos financieros, el plan incorpora servicios orientados a mejorar la gestión empresarial y facilitar la adaptación a un entorno cada vez más digital. Entre ellos destaca Mi Negocio, disponible en Ruralvía, una herramienta que permite consultar la evolución de las ventas, analizar la información del TPV y realizar un seguimiento de la actividad comercial en tiempo real.

La propuesta también incluye apoyo para la implantación de soluciones vinculadas al cumplimiento normativo, como Verifactu, que facilita la emisión y trazabilidad de facturas electrónicas verificadas ante la Agencia Tributaria.

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Asimismo, los clientes podrán acceder a contenidos formativos especializados sobre materias como fiscalidad, marketing o gestión empresarial, así como participar en iniciativas de apoyo al emprendimiento como el Premio Emprende Fuera de Serie, concebido para dar visibilidad a proyectos empresariales y contribuir a su crecimiento.