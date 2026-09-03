La Comunitat Valenciana construye el 10 % de las viviendas de antes de la crisis

Es como pasar del frío extremo al calor insoportable o de los excesos a una moderación a ultranza. Sea como fuere, lo cierto es que en la actualidad se construye en la Comunitat Valenciana solo el 10 % de las viviendas que se edificaban justo antes del inicio de la Gran Recesión, originada en buena medida por la época desenfrenada de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo.

Los datos son inequívocos. En 2025 se levantaron en la autonomía 8.866 casas o pisos, muy lejos de las 86.675 de 2007. Por tanto, diez veces menos. Este último año mencionado fue aquel en el que surgieron a nivel mundial los primeros síntomas de una crisis que estalló en toda su magnitud en septiembre de 2008 cuando se produjo la quiebra de Lehman Brothers. En aquel tiempo, en España en su conjunto, pero en la Comunitat Valenciana de forma singular, el mercado inmobiliario estaba hiperrecalentado, gracias sobre todo a la banca, que participaba -especialmente las cajas de ahorros- en la promoción de viviendas y que financiaba sin tasa, incluso por el 120 % del valor de la vivienda.

Máximo

En aquellos años en los que todo el mundo se compraba su piso y en el que muchos extranjeros se domiciliaron en España, el ritmo de construcción era ingente. La Comunitat Valenciana llegó a su máximo en 2005 con 96.087 viviendas, mientras que en el conjunto de España el tope se alcanzó en 2006, con casi 658.000 edificaciones, según el servicio estadístico de la Generalitat que utiliza datos del Ministerio de Transportes.

Viviendas nuevas y en construcción en València / Levante-EMV

Con la llegada de la crisis, el cambio fue bruso. Las 85.000 viviendas que se construyeron en 2008 en la autonomía bajaron a 55.000 al año siguiente y a casi 26.000 en 2010. En 2012, cuando se produjo la reestructuración del sistema financiero que produjo la práctica desaparición de las cajas de ahorros -en especial las valencianas- la cifra había bajado a 8.493 y al ejercicio siguiente se alcanzó el mínimo de 3.482. Después fue remontando con altibajos hasta alcanzar un nuevo máximo en 2024 con 11.242 viviendas.

Falta de oferta

La reducción en el número de inmuebles construídos es una de las causas evidentes del actual estado del mercado inmobiliario valenciano, en el que priman la escasez de oferta y unos precios que llegan a niveles inalcanzables para una parte sustancial de la demanda. Un dato llamativo es que el 95,41 % de las viviendas edificadas en 2025 eran de renta libre, un porcentaje muy alejado del 86 % al que llegó en los mejores años de la burbuja o al 60 % de 1995 y que ilustra la escasez de viviendas de protección oficial. El caso en la Comunitat Valenciana es tan sangrante que la renta libre representaba al cierre de 2025 en España un 87,92 %, ocho puntos menos que en Valencia.

Sin habitaciones

Por otro lado, los datos de la Generalitat, referidos en este caso a 2021, establecen que en la Comunitat Valenciana había en dicho año un total de 2,043 millones de viviendas y que el 0,49 % de las mismas carecía de habitaciones, lo que implica que eran 'lofts'. El número más habitual, con un 55 % del total, eran las viviendas con tres habitaciones, mientras que las que superaban las 4 eran el 21 %. Un 2,92 % tenía un solo cuarto. El 92 % de los pisos y casas tenía cocina independiente y un 0,12 % de los mismos carecía de baño. Además, el 66 % contaba con dos o más baños.

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Asimismo, en 2021, el 29,1 % de la población valenciana vivía en inmuebles con más de 50 años de antigüedad, el porcentaje más elevado de todos, ya que un 22 % lo hacía en viviendas de entre 11 y 20 años. Sorprendentemente, solo el 1,5 % de los residentes lo hacía en un piso de diez años o menos. En 1991, este último dato era del 15,2 % y los que residían en viviendas de más de 50 años representaban solo el 13,8 % del total. El 77 % de los inmuebles estaban en régimen de propiedad y el 14 %, de alquiler.