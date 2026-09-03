Llorca anuncia negociaciones "embrionarias" con más empresas automovilísticas

El presidente de la Generalitat ha garantizado que el Consell "tiene las puertas abiertas" a las empresas que quieran emprender en la Comunitat Valenciana, y ha admitido que "hay alguna negociación abierta" y hay "interés de algunas empresas" del sector automovilístico, pero "en una fase aún embrionaria". Así lo ha señalado este jueves al ser preguntado por los medios de comunicación, antes de asistir al inicio de curso del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, sobre si podrían producirse inversiones similares a la alianza estratégica de la automovilística china Geely con Ford anunciada en julio.

Pérez Llorca ha defendido que "hay que ser prudentes" y ha considerado, según Efe, que quien tiene derecho a anunciar las inversiones "es aquel que viene a invertir y no la Administración, que es la que colabora", y además ha recordado la "anécdota" de "un presidente de la Generalitat que anunció la llegada de una marca que luego decidió no venir", en referencia a las opciones que hubo para que Tesla instalara una planta de coches elécrricos en Cheste, que fue negociada por el Consell del Botànic poco antes de que el Govern de Ximo Puig perdiera las elecciones autonómicas de 2023 que dejaron paso al PP de Carlos Mazón.

Morata

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, ha expresado el apoyo y la solidaridad con Ceuta, "con sus ciudadanos y especialmente, desde nuestra responsabilidad, con sus empresarios, autónomos y trabajadores. Ceuta es España y no puede sentirse sola ante una situación de esta gravedad".

Al respecto, Morata ha explicado que "hay que encontrar una solución cuanto antes, evitando deteriorar la confianza institucional y manteniendo la estabilidad institucional. Los empresarios necesitamos estabilidad, seguridad y confianza en las instituciones. Un país con instituciones sólidas y respetadas genera confianza, fundamental para que las empresas inviertan, crezcan y generen empleo y la sociedad confíe en el futuro".

Tradicional encuentro de inicio de curso que organiza cada año Cámara de Comercio de Valencia en l'Albufera. / Francisco Calabuig

En la tradicional comida de inicio de curso que organiza cada año la Cámara en la Albufera, Pérez Llorca ha acudido acompañado por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira; y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano.

En el encuentro han participado también el presidente de AVE, Vicente Boluda; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao; el presidente de la CEV, Vicente Lafuente; el presidente de AVA, Cristóbal Aguado; el presidente de Confecomerç, Rafael Torres; el presidente de Ateval, José Serna; el presidente de FVET, Carlos Prades; el presidente de Conexus, Manuel Broseta; el presidente de Conhostur, Manuel Espinar; los presidentes de las cámaras de Alicante, Castellón, Alcoi y Orihuela, Carlos Baño, Dolores Guillamón, Lucía Pascual y Mario Martínez, respectivamente; la vicepresidenta de Cámara Alicante, Eva Miñano y el presidente de Cámara Madrid, Ángel Asensio.

Algunos de los asistentes al almuerzo en la Albufera / Levante-EMV

Por parte de Cámara Valencia han asistido además de su presidente, la vicepresidenta primera, María José Mainar; el vicepresidente segundo, Alejandro Bermejo; y los miembros del Comité Ejecutivo Juan Cámara, Vicente Boluda Ceballos, Francisco Corell, Olga García, Fernando Gastaldo y Yasmina Santos.

El acto ha reunido a numerosos representantes del mundo económico valenciano, de cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana y directivos de entidades como CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Sabadell, Bankinter, Caixa Popular, Cajamar, Deutsche Bank e Ibercaja.

También han participado representantes de empresas como Air Nostrum, Anecoop, Agricultores de la Vega, Avia, Consum, Dacsa Group, Don Hierro, Edwards Lifesciences, Emac Complementos, EUIPO, Ford España, Helados Estiu, Iberdrola, Industrias Saludes, Irisem-Quimacova, Jumel Alimentaria, Laboratorios Babé, Mapfre, Mediterranean Shipping, Nunsys, Pavasal, PowerCo, Propeller Club, Raminatrans, Ribera Salud, Rover Grupo, SH Hoteles, SPB, S2 Grupo, Smurfit Westrock, Stadler Rail Valencia, Telefónica, Torrecid, UBE Corporation Europe, Umivale y Vectalia, entre otras.

Competencia

En su intervención, Morata ha destacado que las empresas valencianas "compiten actualmente con territorios que avanzan a velocidades superiores, por lo que la capacidad para transformar rápidamente los cambios en nuevas oportunidades se está convirtiendo en una ventaja competitiva", según Cámara de Valencia.

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En este contexto, "innovar ya no es suficiente, resulta necesario reducir el tiempo que transcurre desde que se genera una innovación en universidades, institutos tecnológicos o grandes compañías hasta que se incorpora a las pymes y al conjunto del tejido productivo".