Cuánto vale el cartón de leche: España también pagará por la devolución de los brics

Cuando España ponga en marcha su Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) -la fórmula con la que media Europa intenta que ninguna botella ni ninguna lata acabe en la basura mezclada-, no solo las botellas de plástico y las latas llevarán un depósito de al menos 10 céntimos recuperable al devolverlas. También estarán incluidos los brics. Es el dato menos conocido del futuro sistema.

Según explica a Levante-EMV José Guaita, socio director de Heura, consultora ambiental que administra la Asociación Española para la Valorización de Envases (Aevae), el reglamento europeo de envases (PPWR) solo obliga a incluir en estos sistemas botellas de plástico de un solo uso y recipientes metálicos de bebidas. Portugal, el espejo más cercano para España, cuyo sistema Volta funciona ya desde abril de 2026 y ha devuelto más de diez millones de envases en sus dos primeros meses, ha dejado fuera los envases de cartón.

España, sin embargo, ha ido más lejos por decisión propia. El artículo 47 del Real Decreto 1055/2022 incluye expresamente, "para garantizar la viabilidad del sistema", los envases de cartón para bebidas -agua, zumos, refrescos, leche- junto a botellas y latas.

17.000 millones de envases al año

En junio de 2026, representantes de la Asociación SDDR para España -"la principal candidata", según Guaita, para gestionar el sistema, con más de 50 empresas preadheridas- plantearon en público dejar fuera el cartón, siguiendo el modelo de otros países europeos.

Desde Heura prefieren ser prudentes porque mientras la norma no cambie, los brics siguen dentro. "El Real Decreto español vigente los incluye", resume Guaita, aunque avisa de que la configuración final puede verse afectada por la adaptación de la ley española al reglamento europeo.

Envases de distintos tipos. / Levante-EMV

SDDR calcula que solo con botellas de plástico y latas habrá que gestionar unos 17.000 millones de envases al año, según explica Guaita. Si finalmente se mantienen dentro los brics, esa cifra crecerá con los millones de cartones de leche, zumo y refrescos que hoy compran los hogares españoles, lo que da idea del reto logístico que afronta el sistema.

Plazos y precios

La ley española marca noviembre de 2026 como plazo límite, pero a finales de agosto el sistema seguía sin funcionar y sin autorización para su gestor. Esa fecha viene marcada en que España debía alcanzar en 2023 un 70 % de recogida separada de determinadas botellas de plástico de bebidas y el resultado oficial fue únicamente del 41,3 %. Ese incumplimiento activó el artículo del Real Decreto, que obligaba a los productores a poner en funcionamiento este sistema en dos años.

Tampoco hay una tarifa cerrada de depósito. El Real Decreto solo fija un mínimo de 10 céntimos, aunque Guaita insiste en diferenciar "una referencia de una decisión".

Lo que está claro, según el socio de Heura, es que cuantos más envases entren en el circuito, más limpio y homogéneo será el material recuperado, y más fácil resultará convertirlo de nuevo en materia prima para nuevos envases, como exige la normativa europea de reciclaje.

"Cuando una botella de tereftalato de polietileno (PET) o una lata se recoge mediante un flujo específico y controlado, separado de otras fracciones de residuos, obtenemos un material menos contaminado y más homogéneo. Esto facilita un reciclado de mayor calidad y aumenta las posibilidades de transformar ese residuo", explica el experto.

Sobre dónde se podrá devolver, la norma española prevé no solo supermercados, sino también comercios minoristas, contenedores específicos y centros de devolución, con condiciones particulares para los locales de hasta 120 metros cuadrados.

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Con este sistema, "el envase deja de percibirse como algo sin valor que se puede abandonar y pasa a considerarse un recurso que debe volver al sistema productivo", resume Guaita.