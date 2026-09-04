Comienza la campaña de recogida y quema de la paja del arroz

La campaña de gestión de la paja del arroz arranca estos días en la Comunitat Valenciana con el adelanto del dispositivo de recogida y quema autorizada, una medida diseñada para dar cobertura a las variedades más tempranas del cultivo. Con el inicio de las primeras siegas previsto para la próxima semana y la presencia de paja apilada en la segunda quincena de septiembre, la administración autonómica busca garantizar un escalonamiento eficiente de los restos agrícolas y evitar el colapso en la gestión de las parcelas.

El dispositivo, trasladado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, a las principales organizaciones agrarias, combina un servicio gratuito de retirada con la autorización extraordinaria de quemas. Los agricultores de L'Albufera, la Ribera Sur del Xúquer, Pego-Oliva y Almenara disponen desde el pasado mes de agosto del formulario de solicitud a través de la empresa pública Vaersa para tramitar la recogida. Mediante una inversión de 90.000 euros por parte de la Generalitat, se prevé empacar cerca de 1.000 toneladas de paja que se destinarán al sector ganadero para cama y alimento de los animales, asumiendo los ganaderos únicamente los costes del transporte.

De manera complementaria, el periodo habilitado para la quema extraordinaria de restos en la zona de influencia forestal comenzará el próximo 16 de septiembre y se prolongará hasta el 31 de diciembre, coincidiendo con la finalización de la siega. Esta ampliación del calendario persigue repartir las labores en el tiempo y prevenir episodios de contaminación o anoxia en las aguas de los humedales.

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La ejecución de las quemas estará condicionada estrictamente a la seguridad contra incendios, permitiéndose solo cuando el nivel de preemergencia sea 1 y en la franja horaria comprendida entre la salida del sol y dos horas antes de su puesta. Asimismo, en los espacios protegidos de L'Albufera y la Marjal de la Ribera Sur del Xúquer será obligatorio el uso de la aplicación móvil Quepar, herramienta que evalúa la situación atmosférica para determinar el momento de menor impacto en la calidad del aire.