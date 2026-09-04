Se disparan las donaciones en metálico de padres a hijos para la compra de vivienda

Las donaciones en metálico entre padres e hijos para que estos últimos puedan comprarse una vivienda están creciendo de forma significativa en la Comunitat Valenciana, según asegura a este diario el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis. Los datos son concluyentes. Entre 2019 y 2025 se ha producido un incremento del 279,5 %, al pasar de las 2.923 del primero de ambos años a las 11.904 del pasado ejercicio. El despegue procede de 2023, cuando eran 6.261. Y es que en solo dos años el número de este tipo de operaciones prácticamente se ha duplicado.

El repunte está impulsado por el hecho de que este tipo de acciones no tienen -o casi no tienen- impacto fiscal cuando la operación se realiza entre progenitores y vástagos. La cuestión es que los padres tengan dinero suficiente para la donación. Si la respuesta es positiva, la fórmula se está convirtiendo en una de las vías para que muchos jóvenes puedan acceder a un piso en propiedad.

Las dificultades para comprar una vivienda son enormes en estos momentos. Se construye poca y, por tanto, hay poca oferta. Los costes de edificación no cesan de crecer, a la par que el lucro para los intermediarios. La cuestión es que los precios están disparados. A ello se suma la precariedad de tantos jóvenes, muchos con salarios apenas por encima del SMI, lo que implica una incapacidad para ahorrar. Los bancos, escarmentados tras sus desmanes en la burbuja inmobiliaria de principios de siglo que propició la Gran Recesión, se contienen muy mucho a la hora de conceder créditos.

Financiación

Se acabaron los tiempos cuando financiaban hasta un 120 % del valor de la vivienda para que sus nuevos propietarios pudieran, de paso, comprar los muebles e ir de viaje de novios, si era el caso. Ahora, el tope para los clientes con ingresos normales está en el 80 %. Eso implica que el aspirante a un préstamo hipotecario debe aportar un 20 % del coste del inmueble. Pongamos por caso un piso de 250.000 euros. El ahorro necesario para lograr un crédito es de 50.000 euros, sin contar otras necesidades como los impuestos, los gastos notariales o el mobiliario.

José Carmelo Llopis asegura que toda esa parte que ahora no financia el banco es la que aportan los padres con las donaciones en metálico. Según los cálculos del Colegio Notarial, el importe medio en Valencia, un territorio donde los progenitores están entre los más generosos de España, se sitúa en los 75.618 euros. En su opinión, esta fórmula comenzó a "tirar al alza" cuando se empezaron a aplicar las bonificaciones fiscales a las donaciones metálicas del 99 %.

Donar viviendas

Por contra, las donaciones de viviendas entre padres e hijos, según el decano de los notarios valencianos, se está viendo perjudicada por el hecho de que, aunque no afecta tributariamente al vástago, sí tiene consecuencias para el progenitor, porque Hacienda le obliga a un pago fiscal similar al de una compraventa. "Esto desincentiva", según Llopis. Pese a todo, entre 2019 y 2025 este tipo de operaciones han registrado en la Comunitat Valenciana un incremento del 158,4 % al pasar de 3.015 a 7.790.

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De todas formas, hay que dejar constancia de que el gran salto se produjo entre 2023 y 2024, cuando subieron de 4.209 a 7.487 en 2024, lo que indica que el incremento en el último año fue muy reducido, en concreto de apenas 300 operaciones. En 2025, la donación de vivienda por cada 10.000 habitantes era de 14,35 -más del doble del 6,02 de 2019-, mientras que en las donaciones monetarias dicha ratio sube hasta el 20,44, frente al 5,84 de 2019.