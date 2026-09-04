Automoción
La empresa china que quiere comprar parte de la gigafactoría de VW terminará las salas blancas
El grupo alemán adjudica a Gotion los trabajos finales de la instalación clave que dejó a medias la surcoreana K-Ensol
El grupo Volkswagen ha adjudicado a la empresa china que quiere comprar parte de la gigafactoría los trabajos para acabar las salas blancas, que son la instalación clave que dejó a medias la surcoreana K-Ensol. La china Gotion, que es la firma que va a adquirir parte de la planta, asumirá en los próximos días la terminación de las salas blancas mientras se termina de pulir el acuerdo de venta.
Este periódico ha podido constatar que la transacción “es inminente”, aunque no se ha ejecutado. La multinacional alemana no ha hecho nuevos comentarios sobre la operación. El movimiento se produce en medio de los recortes de plantilla que ha anunciado el grupo y que no afectan al proyecto valenciano.
Volkswagen ha insistido en las últimas semanas en que va a mantener el control de la planta. El grupo alemán negocia desde hace meses con Gotion explotar de forma conjunta la gigafactoría de Sagunt a través de una joint venture (empresa compartida). Es la misma fórmula que van a utilizar Ford y Geely para compartir la factoría de Almussafes (la empresa estadounidense retendrá el 66 % de la titularidad y la china comprará el 34 %).
Sintonía
La sintonía entre Volkswagen y Gotion es total. La empresa asiática es el socio estratégico y proveedor clave de baterías del grupo Volkswagen, el cual posee aproximadamente el 26 % de sus acciones tras una inversión inicial de mil millones de euros realizada en 2020. El encargo para terminar de instalar las salas blancas es un paso más dentro del esperado desembarco de la empresa china en Sagunt. De hecho, la compañía ya tiene un despacho propio en la gigafactoría junto a los de la cúpula de PowerCo (filial de baterías de VW).
La empresa ha confirmado a Levante-EMV que ya tiene nuevo proveedor para poder terminar los trabajos en la planta e iniciar la producción. La compañía, sin desvelar el nombre de la nueva adjudicataria, ha subrayado que “como parte de su proceso de mejora continua, evalúa de manera sistemática el desempeño de sus proveedores y contratistas. Tras una revisión exhaustiva de las necesidades del proyecto y su estado de ejecución, la compañía ha decidido integrar a un nuevo proveedor para salas limpias y secas específicas, asegurando el cumplimiento de los estándares más exigentes de calidad, seguridad y ejecución industrial”.
La multinacional asegura que mantiene su intención de arrancar la producción de las celdas a finales de año pese al fiasco de la surcoreana K-Ensol. La fecha inicial prevista era este 26 de septiembre, pero en abril paralizó la contratación de quinientos operarios ante los retrasos del proyecto. La compañía insiste en que aplica “las medidas necesarias para mantener el proyecto conforme al calendario previsto. Las actividades de construcción avanzan”.
Volkswagen incide en su “compromiso con el desarrollo de la planta de Sagunt, uno de sus proyectos estratégicos en Europa”. La multinacional alemana recuerda que PowerCo Spain y la gigafactoría de Sagunt son una filial al 100 % del grupo Volkswagen.
Elección inicial
Volkswagen apostó en Sagunt por la opción coreana. En Corea del Sur, los fabricantes más fuertes de celdas de baterías son LG Energy Solution, SK On y Samsung SDI. LG Energy Solution Ltd es, con mucho, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos de Corea del Sur. En el caso de la instalación de salas blancas, K-Ensol y Bry-Air son las referencias del sector junto a LG
Volkswagen también barajó como alternativa que la ejecución de las salas blancas y secas (denominadas técnicamente 'clean and dry rooms') la acometiera otra empresa, pero finalmente se decantó por K-Ensol. En concreto, en Salzgitter (donde está la primera gigafactoría del grupo), la empresa alemana Exyte fue la contratista principal encargada de levantar las paredes fijas y la climatización de la infraestructura, todo el diseño del interior, los parámetros ambientales y la integración de la maquinaria dentro de las salas blancas. El trabajo se llevó a cabo bajo las especificaciones obligatorias, planos y patentes de la empresa china Gotion.
Las líneas de producción de Salzgitter que van alojadas dentro de esa gran sala blanca se importaron directamente desde proveedores en China coordinados por Gotion. En el día a día de la planta, es habitual referirse a toda esa área limpia como "la zona china" porque la tecnología de la celda unificada (Unified Cell) procede de allí. De hecho, hay trabajadores chinos operando allí, según pudo comprobar Levante-EMV a principios de junio.
Sin salas blancas, la gigafactoría no puede arrancar la producción. Las condiciones de fabricación en estas salas son extremas. Hay un control exhaustivo del polvo y la humedad porque cualquier desajuste provoca la pérdida de la producción. "Un cabello o una mota de polvo minúscula puede destruir el proceso de producción en ese mismo instante. Necesitamos una limpieza cercana al 100 % para asegurarnos de que no le pase nada a la celda. Este es el mayor desafío en comparación con un motor de combustión tradicional", explicaron desde PowerCo.
Quinto productor mundial
Gotion es el quinto productor mundial de baterías. Parte de los valencianos contratados para trabajar en la gigafactoría de Sagunt se están formando en un laboratorio conjunto de celdas de baterías que tienen Volkswagen y Gotion en la ciudad china de Dalian. Además, Gotion acaba de anunciar una inversión de más de 940 millones de euros destinados al desarrollo de baterías eléctricas en Valladolid. La iniciativa se articula en torno a dos ejes: la fabricación de componentes esenciales para las baterías, y el desarrollo de sistemas avanzados de reciclaje de baterías, orientados a recuperar materias primas estratégicas. La planta de celdas de Sagunt es un complemento perfecto a la estrategia industrial de Gotion.
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