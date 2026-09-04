Geely contacta con la industria auxiliar valenciana mientras Ford renegocia condiciones con proveedores locales

Un equipo del fabricante chino Geely ha visitado en las últimas semanas a proveedores valencianos, según confirman a este diario fuentes del sector de la industria auxiliar. El movimiento llega apenas unos meses después de que la marca asiática sellara su entrada en la planta de Almussafes junto a Ford, y se interpreta como un primer gesto de acercamiento al tejido industrial de la Comunitat Valenciana.

"No estamos simplemente para vender. Hemos venido para invertir en talento local", afirmó en julio Victor Young, vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, durante la presentación de la alianza con Ford en Almussafes. Esa frase resume, según las fuentes consultadas, el compromiso que el grupo chino quiere transmitir a las empresas auxiliares de la región.

Al mismo tiempo, compañías valencianas del sector servicios y proveedores de tecnología e ingeniería para Ford aseguran que la compañía del óvalo las está citando a reuniones para renegociar sus condiciones, en un contexto marcado por la llegada de Geely a la planta.

Tecnología de alta gama

Expertos consultados por este diario explican que Geely "apuesta por una tecnología de gama alta y por una elevada integración vertical, con una estrategia más próxima a la de grupos tecnológicos como Tesla o Huawei que al modelo histórico de la industria del automóvil".

"El grupo chino busca mantener bajo su control las capas tecnológicas que considera estratégicas, como buena parte del software y los sistemas operativos, apoyándose para ello tanto en desarrollos propios como en empresas de su ecosistema tecnológico. El objetivo es reducir duplicidades y costes, acelerar el desarrollo y disminuir la dependencia de proveedores externos", señalan las mismas fuentes.

Esta estrategia genera cautela entre este sector de la industria auxiliar valenciana, donde algunas fuentes hablan de "inquietud" ante negociaciones que podrían afectar a sus cuentas.

Con todo, el sector se muestra en general optimista sobre la oportunidad que representa el desembarco de Geely en Almussafes, al entender que la llegada de un nuevo fabricante puede abrir la puerta a diversificar clientes más allá del histórico socio estadounidense.

Un acuerdo, cinco modelos

El acuerdo entre Ford y Geely se anunció en julio, tras meses de especulaciones, y contempla compartir la factoría valenciana, que producirá cinco modelos distintos. Ambas compañías crearán una joint venture, propietaria al cien por cien de la planta, en la que Ford mantendrá el 66 % y la firma china el 34 % restante. A esa nueva sociedad se incorporará la actual plantilla de Almussafes.

El primer indicio de esta alianza vio la luz en mayo cuando trascendió la compra por parte de Geely de la nave Body 3 de la factoría valenciana, un espacio de unos 80.000 metros cuadrados, que quedó en desuso hace tres años tras el fin de la producción del Mondeo y S-Max.

El pacto supone, en la práctica, la salvación de una factoría que hoy depende en exclusiva del Kuga y que arrastra parte de su plantilla en ERTE desde hace meses. Según las previsiones de ambas empresas, la nueva Almussafes podrá fabricar hasta medio millón de vehículos al año, muy por encima de las 98.500 unidades con las que cerró 2025.

La joint venture se formalizará previsiblemente en el primer semestre de 2027, y la producción de los nuevos modelos comenzará a partir de 2028. Los cinco vehículos previstos son el actual Kuga, el nuevo Bronco, un crossover multienergía de Ford y dos eléctricos puros de la marca Geely.

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El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, resumió así la alianza durante la presentación del acuerdo: "Un equipo, dos marcas y cinco productos".