Un 13% de los compradores en la Comunitat Valenciana busca vivienda de menos de 50.000 euros

Buscar un piso en venta por menos de 50.000 euros es casi como buscar una aguja en un pajar. Un análisis del portal inmobiliario pisos.com sobre el comportamiento de búsqueda de vivienda en España revela que el 13,2 % de las consultas realizadas por los valencianos en el portal se dirige a inmuebles por debajo de los 50.000 euros, un porcentaje que roza la media nacional, situada en el 13,6 %. Es el escalón más bajo de toda la escala de precios y, curiosamente, también el que menos varía de una provincia a otra.

Por territorios, Alicante encabeza esta demanda de oportunidad con un 13,5 % de sus búsquedas, seguida de Valencia (13,1 %) y Castellón (12,9 %). Apenas seis décimas separan a la provincia que más pesa de la que menos, una horquilla mínima si se compara con la que existe en otros tramos de precio, donde las diferencias entre Alicante, Valencia y Castellón llegan a superar los quince puntos.

Esa uniformidad no es un rasgo exclusivo de la Comunitat Valenciana. El informe de pisos.com detecta que el tramo inferior a 50.000 euros es, con diferencia, el más homogéneo de todo el mapa español: apenas 3,7 puntos separan al País Vasco, que lidera el ranking con un 15,9 %, de Asturias, a la cola con un 12,2 %. Entre medias se sitúan Navarra (15,6 %), La Rioja y Galicia (ambas con un 14,7 %) y Aragón (14,6 %), mientras que la Comunitat Valenciana se queda ligeramente por debajo de la media nacional.

Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com, explica que esa falta de diferencias territoriales tiene una lectura muy concreta. "El tramo inferior a 50.000 euros se comporta prácticamente igual en el País Vasco que en Extremadura, y esa uniformidad ya no describe un mercado local, describe a un perfil de usuario que rastrea oportunidades sin importarle demasiado dónde están", sostiene Font. Para el experto, el precio pesa aquí más que la ubicación, algo que no ocurre en ningún otro escalón del estudio.

¿Quién busca piso por menos de 50.000 euros?

Font tiene claro que quien busca un piso por menos de 50.000 euros no es, en la mayoría de los casos, para una vivienda habitual. "Son inversores que buscan producto para reformar y sacar rendimiento, compradores de garajes y trasteros, y también quien simplemente quiere saber qué hay ahí abajo", detalla el director de Estudios de pisos.com.

La distancia con el precio real del mercado da una idea de hasta qué punto se trata de una demanda distinta a la del comprador medio. Según el informe 'Mercado Inmobiliario de Valencia', elaborado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv) para el segundo trimestre de 2026, el precio medio de la vivienda en la Comunitat Valenciana se sitúa en 191.769 euros, casi cuatro veces el techo del tramo que analiza pisos.com. Ese precio medio, de hecho, cae dentro de la horquilla de 100.000 a 200.000 euros, la más buscada tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España, lo que confirma que el grueso de la demanda sí se mueve en línea con lo que cuesta hoy comprar una vivienda.

En concreto, en la Comunitat Valenciana, la demanda continúa concentrada entre los 100.000 y los 200.000 euros, donde se sitúa el 41 % de las búsquedas, muy por encima del 37,2 % de la media nacional.

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Sumando los tramos inferiores, casi ocho de cada diez búsquedas en la Comunitat Valenciana se quedan por debajo de los 200.000 euros: un 13,2 % no llega a los 50.000 y un 24,6 % se mueve entre 50.000 y 100.000. Apenas un 4,8 % supera el medio millón y un residual 0,2 % apunta a viviendas de más de un millón.