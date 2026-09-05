Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "El sistema termina castigando precisamente a quienes más han contribuido"

La jubilación anticipada suele ser uno de los debates que más controversia generan, sobre todo, por las penalizaciones que se aplican a quienes han acumulado muchos años de cotización. Uno de los puntos más criticados, entre los ya jubilados y los que quieren acceder a una futura jubilación anticipada, suele ser los de aquellos trabajadores que han cotizado durante más de 40 años y que pueden ver reducida su pensión si deciden adelantar su retiro.

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y divulgador en cuestiones relacionadas con las pensiones y los derechos de los trabajadores, ha querido poner el foco sobre ello en uno de sus últimos vídeos en su canal de Youtube. En uno de sus últimos vídeos aborda precisamente la situación de quienes han superado los 40 o incluso los 45 años de cotización y sostiene que "el sistema termina castigando precisamente a quienes más han contribuido".

¿Cuánto se reduce la pensión por jubilarse antes?

A día de hoy, la normativa mantiene los coeficientes reductores para quienes acceden a la jubilación antes de alcanzar la edad ordinaria. La reducción depende, entre otros factores, de cuánto se adelante el retiro y de los años que haya cotizado el trabajador.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, el adelanto máximo permitido es de dos años respecto a la edad ordinaria. Si el trabajador se jubila 24 meses antes, el recorte puede alcanzar el 21% cuando acredita menos de 38 años y seis meses cotizados. Sin embargo, el porcentaje disminuye cuanto mayor es la carrera de cotización. Para quienes acumulan entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses, la reducción máxima es del 17%, mientras que para quienes han cotizado 44 años y seis meses o más baja hasta el 13%.

Es decir, haber cotizado más años sí reduce la penalización, pero no la elimina. Este es precisamente uno de los puntos que cuestionan los colectivos que reclaman una reforma para las carreras laborales especialmente largas.

Además, la reducción se calcula en función de cada mes de adelanto. Por ejemplo, con 44 años y seis meses o más cotizados, adelantar dos años la jubilación supone un recorte del 13%; si el adelanto es de un año, la reducción se sitúa en el 4%.

¿Qué ocurre actualmente con la jubilación anticipada?

El debate no es nuevo y también ha llegado al Congreso de los Diputados. La Cámara Baja aprobó una iniciativa impulsada por la asociación ASJUBI40 para pedir al Gobierno que estudiara la eliminación de los coeficientes reductores para quienes acreditan carreras de cotización especialmente largas. La propuesta salió adelante con 180 votos a favor y ningún voto en contra, aunque su aprobación no supuso por sí misma un cambio en la legislación.

La iniciativa aprobada por el Congreso supuso un respaldo político a esta reivindicación, pero no se ha traducido hasta el momento en una modificación de la normativa. Mientras no se produzca ese cambio legal, continúan aplicándose las reglas actuales a los trabajadores que deciden adelantar su jubilación.

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El debate afecta especialmente a quienes llevan décadas cotizando y se encuentran cerca de la jubilación. Para estos trabajadores, la diferencia entre acceder a la pensión a la edad ordinaria o hacerlo varios meses o años antes puede tener un impacto económico permanente sobre la cuantía que cobrarán durante toda su jubilación.