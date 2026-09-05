Las dificultades económicas elevan las renuncias a herencias en la Comunitat Valenciana

Heredar puede comportar un incremento patrimonial de diferente magnitud, pero también pérdidas económicas y muchos quebraderos de cabeza. Todo depende del grado de consanguinidad, del número de personas a repartir los bienes o de la capacidad económica del heredero para hacer frente a los gastos que comporta recibir ese patrimonio.

En 2025, en la Comunitat Valenciana se formalizaron 5.605 renuncias a herencias, lo que supuso un incremento del 1,8 % respecto de las 5.502 del ejercicio precedente, según los datos facilitados por el Colegio Notarial de Valencia. De esta forma, la autonomía se situó como el cuarto territorio con más casos de estas características, detrás de las 10.697 de Andalucía, las 9.726 de Cataluña y las 5.901 de Madrid. En el conjunto de España, se tramitaron 55.837. Los datos del primer trimestre de 2026 desbordan la evolución de 2025. No son concluyentes pero esbozan una tendencia: las 1.308 renuncias del período comprendido entre enero y marzo de 2025 subieron a 1.413 en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2026. Por tanto, un alza del 8 %.

El decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, explicó a este diario que, muy probablemente, la tendencia iniciada en los tres primeros meses del año se mantendrá a lo largo del ejercicio, y precisó que, en vista de que "la normativa fiscal no ha cambiado tanto como para impulsar ese crecimiento", todo indica que el mismo es fruto de los problemas económicos. Son varios los factores que se esconden detrás de esa definición más bien genérica.

Deuda

Uno de ellos es la deuda en la que ha incurrido en vida el fallecido y que pasa a sus herederos en el momento en que estos aceptan la herencia. Según Llopis, hay casos en que el dueño no quiere desprenderse de parte de su patrimonio para pagar lo que adeuda y lo único que consigue es engordar ese debe. Las renuncias, en este caso, suelen producirse cuando los eventuales receptores de patrimonio calculan que hacerlo será oneroso para sus intereses, bien porque acabarán endeudándose o porque lleguen a la conclusión de que el rendimiento que obtendrán al final será escaso y no les compensa el esfuerzo ni el riesgo.

Los terrenos citrícolas son componentes de una herencia / GABRIEL UTIEL

Otros supuestos son los de aquellas personas que carecen de ahorros. Aquí el problema radica en que, para recibir la herencia, es preciso previamente hacer frente a los costes fiscales de la misma. Dicho en plata: hay que pagar los impuestos correspondientes. En el caso de familiares directos, por ejemplo entre padres e hijos, las bonificaciones en la tasa de sucesiones deja el coste en la mínima expresión. A modo de ejemplo, la vivienda habitual del fallecido -que es el caso más común- está exenta.

Familiares

Caso bien distinto es el de los familiares de rango inferior, como sobrinos, primos o hermanos, o el de los amigos. En estos colectivos, los pagos al Fisco sí tienen volumen y hay que tener riñón para aceptar la herencia. Aquí el problema estriba en que, si no se tienen ahorros, hay que recurrir a un préstamo para pagar a Hacienda. Luego se pone a la venta el inmueble y la rapidez de la operación es clave. También el precio, claro. De ahí que algunos ciudadanos renuncien, sobre todo si el bien es a repartir entre varios y la cantidad a obtener es pequeña y no compensa.

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La casuística es bien variada. José Carmelo Llopis pone el ejemplo de casas abandonadas en pueblos pequeños cuyos beneficiarios son varios miembros de una familia y cuya venta es muy complicada, entre otras cosas porque seguramente requiere una reforma previa que implica más gastos. Hay más, como sobrinos que, por tener distintos intereses o por discrepancias previas, no se ponen de acuerdo en la venta de la herencia o porque cada uno de ellos vive en lugares muy alejados entre sí.