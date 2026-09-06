LMR’s y cítricos

El Joint Research Centre (JRC) -el servicio científico y de conocimiento de Bruselas- acaba de publicar un informe de 168 páginas sobre los efectos que tendría reducir en la UE los LMR (los residuos máximos permitidos de los fitosanitarios en los alimentos) de 18 sustancias prohibidas (para los europeos) hasta situarlos en el límite de cuantificación (hasta el nivel de detección que puede llegar un laboratorio). La medida afectaría, en su caso, a 235 productos, 86 países exportadores y 10.583 combinaciones sustancia-producto-país. Pero, entre todos los posibles, el informe analiza el caso concreto de los cítricos dado el elevado volumen de importaciones. El asunto tiene mucho de maniqueo.

Me ceñiré a lo concluido por el JRC: en un escenario ‘extremo’ en el que los proveedores no europeos fueran incapaces de adaptarse a esos nuevos LMR’s reducidos al mínimo, el modelo estima un descenso del 92 % de las importaciones extracomunitarias de cítricos, un aumento a consecuencia de ello del 47 % de la producción europea y una subida del 85 % del precio al consumidor final. ¿Quién va a ver con buenos ojos una medida que casi duplicaría el coste de los cítricos y que provocaría tal disrupción en los mercados?. ¿Por qué se ha de, ni siquiera, plantear una «hipótesis de no adaptación del país competidor» siendo que la CE ha obligado al citricultor europeo a la fuerza a dicha adaptación?. Hay también estimaciones para un escenario de adaptación medio y alto, ¿acaso tienen la posibilidad los citricultores españoles de ‘medioadaptarse’ a la retirada de fitosanitarios?. No entiendo nada. Pura demagogia y enredo, a lo que ya nos tiene muy acostumbrados la Comisión.

El informe es, sencillamente, capcioso. Si se pretende avanzar -como también se ha dicho, aunque con la boca más pequeña- en seguridad alimentaria y en reciprocidad en la UE, es decir, en que los citricultores y agricultores europeos compitan con las mismas reglas de juego que los foráneos, ¿por qué no se ha encargado un estudio «en positivo» sobre el impacto que tendría la mencionada medida en protección a nuestros productores, en garantizar la salud y la seguridad alimentaria de los consumidores europeos y en combatir firmemente toda forma de competencia desleal mediante la aplicación innegociable de nuestras normas?; ¿por qué no se calcula de qué manera esos cambios impulsarían nuestra competitividad?. Les aseguro que a los europeos le saldría más barato y seguro apostar por esta opción.

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