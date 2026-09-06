‘Microfago’, virus y bacterias para la descomposición de bioplásticos en la industria

El proyecto ‘Microfago’ tiene por objetivo controlar de manera precisa la población microbiana causante de la degradación del bioplástico mediante dos vías de actuación. Por una parte, se eliminarán las bacterias inactivas o inhibidoras gracias a la introducción de virus específicos llamados bacteriófagos o fagos y, por otra, se enriquecerá el número de microorganismos que sí degradan los plásticos.

La iniciativa reúne a un consorcio coordinado por el Instituto Tecnológico del Plástico, en el que también participan las empresas tecnológicas Darwin Bioprospecting y Evolving Therapeutics, Girsa y la Universitat de València. El proyecto está financiado por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio a través de Ivace+i Innovación, y cuenta además con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-27.

El proceso permite acelerar y optimizar la descomposición de bioplásticos de manera más eficiente y segura. Los resultados se evaluarán a escala de laboratorio, piloto e industrial, de forma que se confirme en las diferentes escalas el rendimiento de degradación.

Este proyecto se enmcarca en el desarrollo de nuevas técnicas y tratamientos basados en el uso de bacterias y fagos para acelerar la degradación de bioplásticos en entornos industriales. De este modo, se pretenden optimizar los actuales tratamientos industriales para residuos orgánicos, como el compostaje y la digestión anaerobia, proceso biológico en el que microorganismos descomponen materia orgánica en ausencia de oxígeno.

El valor diferencial de la iniciativa ‘Microfago’ radica en su enfoque microbiológico y personalizado. No solo introduce microorganismos (bacterias) activos para biodegradar los bioplásticos, sino que también elimina de manera específica mediante fagos los que inhiben el proceso o compiten por los recursos.

Estos virus permiten eliminar de manera muy específica y eficaz las bacterias perjudiciales para el proceso, sin afectar al resto. Es decir, este enfoque permite modular de forma controlada la microbiota del proceso, logrando una biodegradación más rápida y eficiente que los métodos tradicionales de compostaje o digestión anaerobia. Así, no se compromete la calidad ni la seguridad del producto final. Además, es una alternativa completamente natural y ecológica, con impacto cero en el medioambiente.

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Actualmente, el proyecto ‘Microfago’ se ha sometido a ambas pruebas a escala de laboratorio y piloto. Los resultados de los ensayos son hasta ahora «prometedores», según la conselleria, y muestran que los microorganismos aislados por Darwin Bioprospecting agilizan el proceso de biodegradación, mientras que los fagos obtenidos por Evolving Therapeutics eliminan bacterias no favorables, de manera que se estimula un entorno donde las bacterias beneficiosas pueden desarrollar su función.