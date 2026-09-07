Fernando Ors, presidente de Reental: “Una parte muy elevada de la riqueza de los españoles está en un único inmueble”

La vivienda sigue ocupando un lugar central en el ahorro de los hogares españoles. Pero, en un mercado en el que comprar un inmueble exige cada vez más capital y ahorro, están surgiendo nuevas fórmulas para invertir en ladrillo sin necesidad de adquirir una casa completa. Entre ellas está la tokenización inmobiliaria, que permite dividir digitalmente una inversión en participaciones más pequeñas.

Fernando Ors, presidente de Reental, defiende en una entrevista con EL PERIÓDICO que esta fórmula puede facilitar la diversificación y el acceso a determinados activos inmobiliarios, aunque advierte de que la tecnología no elimina los riesgos de la inversión ni resuelve por sí sola el problema del acceso a la vivienda.

PREGUNTA (P). Para alguien que nunca haya oído hablar de tokenización inmobiliaria, ¿cómo le explicaría en términos sencillos qué significa convertir una inversión en una vivienda o un inmueble en tokens? ¿Qué cambia para el pequeño inversor?

RESPUESTA (R). La forma más sencilla de explicarlo es pensar en un inmueble dividido digitalmente en participaciones pequeñas. Cada token representa los derechos económicos asociados a una parte de esa inversión dentro de una estructura jurídica concreta. El ladrillo sigue siendo el mismo: cambia la forma de acceder a él. Para el pequeño inversor, supone poder invertir cantidades menores y diversificar entre distintos inmuebles, ciudades o países, sin comprar un piso entero ni concentrar buena parte de su patrimonio en un único activo.

P. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas económicos de los españoles. ¿Puede la tokenización convertirse en una alternativa para quien quiere invertir en inmobiliario pero no tiene capital suficiente para comprar una vivienda completa?

R. Conviene separar dos problemas. La tokenización no resuelve por sí sola el acceso a una vivienda para vivir, que depende de la oferta, la financiación, el suelo y la regulación. Donde sí genera un cambio es en el acceso a la inversión inmobiliaria, al permitir participar con cantidades menores. Hay además un problema poco discutido en España: una parte muy elevada de la riqueza de los hogares está en un único inmueble, la vivienda habitual. Poder invertir de forma diversificada puede ayudar a corregir ese desequilibrio.

P. ¿Cuánto dinero necesita actualmente una persona para empezar a invertir en un inmueble tokenizado y qué rentabilidad puede esperar?

R. En Reental se puede comenzar actualmente desde aproximadamente 100 euros. Sobre rentabilidad no hay una cifra que pueda garantizarse, y desconfiaría de cualquiera que la garantice: depende del inmueble, el mercado, el alquiler, el apalancamiento y la evolución del precio. Frente a comprar una vivienda directamente, el modelo permite invertir cantidades menores, diversificar y delegar gran parte de la gestión.

P. Uno de los grandes atractivos de los tokens inmobiliarios es poder entrar y salir de una inversión con mayor facilidad. ¿Existe realmente esa liquidez?

R. La tokenización puede mejorar significativamente la liquidez del inmobiliario, pero sería un error decir que convierte automáticamente un inmueble en un activo tan líquido como una acción cotizada. La tecnología permite transmitir una participación sin vender el inmueble completo, pero la liquidez nunca debe prometerse: puede haber momentos en los que el inversor no encuentre comprador al precio o en el plazo que desea.

Fernando Ors, presidente de Reental. / CEDIDA

P. ¿Qué riesgos debería conocer un pequeño ahorrador antes de invertir y qué promesas del sector cree que se están exagerando?

R. Lo primero es entender que no se invierte en un token, se invierte en el activo, en los derechos y en la estructura jurídica que hay detrás. Hay que analizar ubicación, precio, rentabilidad esperada, deuda, gastos y capacidad del gestor, además de conocer los derechos jurídicos y la regulación aplicable. El sector se equivocaría si presentara la tokenización como un remedio al riesgo: blockchain no convierte un mal inmueble en una buena inversión.

P. La tokenización de activos reales empieza a ganar peso entre bancos, fondos y grandes compañías. ¿Estamos ante un nuevo mercado de inversión o todavía es un sector demasiado pequeño para el ciudadano de a pie?

R. Estamos todavía en una fase temprana, pero la dirección es difícil de ignorar. Estamos viendo entrar progresivamente a bancos, gestoras, bolsas e instituciones financieras, y va mucho más allá del inmobiliario: hablamos de crédito privado, fondos, bonos, deuda o materias primas. Mi visión es que estamos asistiendo a la creación de una nueva infraestructura para los mercados de capitales, aunque el reto será que regulación, tecnología y protección del inversor evolucionen al mismo ritmo.

P. Reental nació en España, pero usted sigue el mercado desde Miami. ¿Qué diferencias encuentra entre España, Europa y Estados Unidos?

R. Europa ha avanzado en la construcción de un marco regulatorio común para los activos digitales, mientras Estados Unidos cuenta con mercados de capitales más profundos y una enorme capacidad de innovación. España tiene la oportunidad de combinar una cultura inmobiliaria muy arraigada con tecnología financiera y una regulación europea cada vez más definida. El ganador no será quien tokenice más rápido, sino quien combine mejor innovación, seguridad jurídica, liquidez y protección del inversor.

P. Si la tokenización permite invertir cantidades muy pequeñas, ¿no existe el riesgo de convertir el inmobiliario en un producto excesivamente especulativo para pequeños ahorradores?

R. Reducir las barreras de entrada es positivo al permitir construir patrimonio, pero la facilidad tecnológica no debe sustituir nunca al análisis financiero. Poder invertir cantidades pequeñas permite diversificar: en lugar de concentrar 100.000 euros en una vivienda, un inversor puede distribuir su exposición entre diferentes activos, geografías y estrategias. La tokenización democratiza y optimiza la inversión, no la gamifica.

P. Si miramos cinco años hacia delante, ¿cree que llegará un momento en el que una persona pueda tener parte de su cartera de ahorro invertida en viviendas tokenizadas igual que hoy tiene acciones o fondos?

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R. Sí. Ya hay ahorradores con parte de su patrimonio invertido en viviendas tokenizadas y, en cinco años, creo que la tokenización será un commodity como hoy lo es el comercio online. Con nuevas regulaciones, mayor liquidez y experiencias más sencillas, gran parte de la población interactuará con blockchain sin saber cómo funciona, igual que hoy nadie necesita comprender técnicamente la infraestructura de una tarjeta para utilizarla. El objetivo es que cualquier ahorrador pueda acceder a activos reales y alternativos que hasta ahora estaban reservados a grandes patrimonios.