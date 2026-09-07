Feria Valencia, la más rentable: así es el gran motor tractor de la economía valenciana

Aunque las estadísticas y los balances macroeconómicos sean positivos, la economía real se palpa a pie de calle, cuando los hoteles están llenos, el trasiego de camiones es incesante y hay tráfico fluido de taxis hacia los pabellones. Y es que Feria Valencia ha trascendido el concepto de escaparate comercial para erigirse en la palanca de mayor rendimiento económico de la Comunitat Valenciana, tanto en cifras como en la vida real.

Así lo confirma la comparativa entre diversos estudios de impacto elaborados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Los datos sitúan la capacidad tractora del recinto en una posición inédita dentro del mapa autonómico: por cada euro destinado a su funcionamiento o invertido por las empresas expositoras, la economía regional recibe un retorno directo e indirecto de 23,6 euros en términos de PIB.

Rendimiento frente a los gigantes autonómicos

La magnitud del indicador ferial cobra verdadera dimensión al compararlo con los otros dos grandes motores tractores del territorio analizados por el propio IVIE. La Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), buque insignia de la proyección turística y cultural de Valencia, ofrece un efecto multiplicador de 2,2 euros por cada euro de gasto, con un impacto de 128,4 millones y cerca de 4.000 puestos de trabajo. Por su parte, el Puerto de Valencia, infraestructura neurálgica para el comercio exterior que aporta más de 3.200 millones en valor añadido bruto, registra una tasa de retorno de 3,3 euros por cada euro invertido.

Aunque la naturaleza de estas infraestructuras responde a modelos operativos divergentes, los informes técnicos evidencian que Feria Valencia lidera la eficiencia por cada euro público o privado movilizado. En total, la aportación del recinto alcanza los 880,9 millones de euros anuales, lo que representa el 0,64% del PIB de la Comunitat Valenciana y garantiza el sustento de más de 15.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

Desde la dirección de Feria Valencia explican que esta brecha responde a la naturaleza del negocio ferial. A su juicio, el valor de la institución no reside en la contabilidad interna de sus pabellones, sino en su capacidad para activar de forma instantánea una cadena de valor que abarca desde la logística avanzada, el transporte y el montaje hasta el comercio minorista y la recaudación de impuestos autonómicos y estatales.

En Feria Valencia, cada evento actúa como un dinamizador de las pequeñas y medianas empresas valencianas. / F. V.

Oxígeno para la hostelería y los servicios

El impacto económico de cada convocatoria ferial se siente de forma inmediata en el tejido urbano. Las estimaciones de la patronal turística Conhostur constatan que, durante la celebración de los grandes certámenes, la facturación hostelera y de restauración en la ciudad experimenta repuntes de entre el 25% y el 50%. El perfil del visitante de ferias y congresos —de corte ejecutivo y superior capacidad de gasto medio— garantiza tarifas hoteleras de mayor rentabilidad y un consumo intensivo en el sector servicios local.

Más allá del sector del alojamiento, fuentes internas de Feria Valencia remarcan que cada evento actúa como un dinamizador de las pequeñas y medianas empresas valencianas. Empresas de carpintería efímera, iluminación, azafatas, seguridad, catering o flotas de transporte encuentran en el calendario del recinto un canal de ingresos estable y recurrente.

Asimismo, la institución ejerce de amortiguador económico durante los meses de otoño e invierno. Cuando el turismo vacacional desciende, el turismo de negocios sostiene la actividad en la plaza hotelera de Valencia, mitigando la estacionalidad y estabilizando el empleo en el sector terciario.

Liderazgo estatal en eficiencia territorial

En el tablero ferial español, el balance del IVIE sitúa a la institución valenciana en un lugar de privilegio. Con sus 880,9 millones de impacto económico, el recinto de Benimàmet duplica las cifras de Feria de Zaragoza (422,3 millones) y casi cuadruplica el registro del Bilbao Exhibition Centre (227 millones de euros y 4.348 empleos), situándose igualmente muy por encima del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES, con 248,2 millones).

Los certámenes en Feria Valencia cuentan siempre con una gran acogida. / F. V.

Si bien los grandes recintos de Madrid y Barcelona exhiben volúmenes globales superiores por la escala demográfica y financiera de sus mercados, Feria Valencia supera a Fira Barcelona en retorno multiplicador (23,6 frente a 19,5 euros) y se coloca a la par de la ratio de IFEMA (25 euros).

Fuentes de Feria Valencia recalcan que estos indicadores demuestran un aprovechamiento exhaustivo de los recursos públicos al servicio del tejido productivo autóctono. A ello se suma la propia resiliencia de las compañías participantes: el informe del IVIE constata que las empresas que acuden habitualmente a certámenes feriales presentan una mayor dimensión, muestran mayores tasas de internacionalización y resisten con mayor solidez los periodos de incertidumbre macroeconómica.