Ayudas Sociales
El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social
La prestación alcanza en agosto a 893.820 hogares, de los que más de dos tercios tienen menores a cargo y 149.075 son monoparentales
Europa Press
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en agosto a 893.820 hogares en los que vivían 2.725.899 personas, según la última estadística publicada este lunes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La cuantía media de la prestación fue de 502,8 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de agosto ascendió a cerca de 474,7 millones de euros, según ha informado el INSS.
Según estos datos, en agosto, había 128.915 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 16,9%, y 390.346 beneficiarios más que los registrados en agosto de 2025 (un 16,7% más).
Atendiendo al perfil, la mayor parte de los titulares y de los beneficiarios del IMV en agosto eran mujeres. En concreto, representan más de dos tercios de los titulares (608.340), el 68% del total y el 53,4% de los beneficiarios (1.456.612). La edad media de los beneficiarios se sitúa en 28,6 años y en 20,2 años si se excluye a los titulares.
Además, en la actualidad, 1.103.781 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 40,5% del total. En términos acumulados, más de 1,6 millones de menores han estado cubiertos desde 2020 por esta prestación.
Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuentan con menores a cargo (610.883 hogares, el 68,4% del total) y 149.075 hogares son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres.
Al mismo tiempo, 623.347 hogares recibieron el Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI), con una ayuda media de 67,5 euros por menor y de 123,3 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
En conjunto, el INSS destaca que el IMV ha llegado a más de 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,8 millones de personas desde su inicio hace más de seis años.
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