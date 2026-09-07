TRANSPORTE
Iryo pierde 12 millones de euros en 2025 y sus accionistas inyectan otros 35 millones
El accidente de Adamuz (Córdoba), en el que uno de sus trenes se vio involucrado, obliga a la compañía a reevaluar su presupuesto y a aprobar uno nuevo para 2026.
EUROPA PRESS
Iryo cerró el año 2025 con unas pérdidas netas de 12 millones de euros, lo que supone reducir en un 62% los 'números rojos' de 31,6 millones de euros que registró el año anterior, según consta en las cuentas anuales de la compañía, consultadas por Europa Press a través de Informa D&B (filial de Cesce).Con el objetivo de resolver la situación de desequilibrio patrimonial, sus accionistas --el operador público italiano Trenitalia (51%), Air Nostrum (25%) y Globalvia (24%)-- aprobaron el pasado mes de marzo una ampliación de capital de 15 millones de euros.
Asimismo, el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que uno de sus trenes se vio involucrado, obligó a la compañía a reevaluar su presupuesto y a aprobar uno nuevo para 2026. En este sentido, sus accionistas firmaron un compromiso vinculante de aportar una contribución adicional de otros 20 millones de euros para compensar las pérdidas estimadas en ese presupuesto de 2026, por lo que las ampliaciones esperadas ascienden a 35 millones de euros.
Ingresos
En 2025, los ingresos de Iryo ascendieron a 323 millones de euros, un 5,7% más que en 2024, aunque el número de pasajeros transportados bajó un 0,3%, hasta el entorno de los 8 millones de viajeros.
Los costes operativos totales aumentaron un 1,1%, hasta los 281,7 millones de euros, de los que la mitad correspondieron a los cánones que paga a Adif y a arrendamientos, por importe de 143,3 millones de euros, mientras que la factura eléctrica fue de 22 millones de euros.
Cn todo ello, el resultado bruto de explotación (Ebitda) pasó de 29,1 millones de euros en 2024 a 41,9 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 44% y refleja una ratio sobre ventas del 13%, frente al 10% anterior.
Mejora operativa
"En conjunto, 2025 representa un año en el que la mejora operativa adquiere un carácter estructural: se observan márgenes más altos, una rentabilidad industrial más sólida y pérdidas netas drásticamente reducidas. Todo ello constituye un claro indicador del tránsito desde una fase de 'startup' hacia una etapa de mayor madurez económica, con bases más robustas para la sostenibilidad futura del negocio", resume la compañía en sus cuentas.
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