Metrovacesa inicia las obras de un centenar de viviendas de obra nueva en València

Metrovacesa ha iniciado las obras de Residencial Vora, una nueva promoción ubicada en Turianova, junto al hospital La Fe de València. El proyecto conlleva una inversión de 25,5 millones de euros y contempla la construcción de 98 viviendas.

"El inicio de las obras de Residencial Vora representa un nuevo paso en la apuesta de Metrovacesa por València y pone de manifiesto nuestro compromiso con el desarrollo de viviendas sostenibles, eficientes y adaptadas a las necesidades de una ciudad que continúa creciendo y transformándose", señala David Martínez Cervera, Gerente de Promociones de Metrovacesa en Levante.

Residencial Vora

Las 98 viviendas serán de dos, tres y cuatro dormitorios, todas ellas con terrazas, además de piscina comunitaria, amplias zonas ajardinadas, local social, aparcamiento para bicicletas y espacios comunes. Los pisos incorporarán materiales orientados al confort térmico y acústico.

Residencial Vora se integra en Turianova, uno de los desarrollos urbanos con mayor proyección de Valencia. Situado junto al Hospital Universitari i Politècnic La Fe, este nuevo barrio se caracteriza por la incorporación de amplios espacios abiertos y su conexión con las principales vías de acceso de la ciudad.

La promoción disfruta de una ubicación estratégica, próxima a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Real Club Náutico de Valencia, estaciones de Cercanías y Alta Velocidad, centros comerciales y una amplia oferta de servicios, consolidándose como una alternativa residencial para quienes buscan combinar tranquilidad, conectividad y calidad de vida

Eficiencia energética

Residencial Vora, según Metrovacesa, ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética con el objetivo de reducir el impacto ambiental del edificio y mejorar el confort de sus futuros residentes.

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La promoción contará con calificación energética A-A e incorporará soluciones como sistema centralizado de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, climatización por conductos de alta eficiencia, carpinterías que evita transmisión térmica y doble acristalamiento, aislamiento térmico y acústico reforzado, ventilación mecánica individual, preinstalación para recarga de vehículos eléctricos y espacios destinados al estacionamiento de bicicletas. Todo ello permitirá reducir el consumo energético, disminuir las emisiones y favorecer un estilo de vida más sostenible.