La oferta de locales cae en Valencia para reconvertirse en pisos turísticos y minipisos

La oferta de locales comerciales ha sufrido un notable descenso en la provincia de Valencia. Detrás de esa caída hay un fenómeno que va mucho más allá del mercado de oficinas y comercios: la conversión masiva de locales en pisos turísticos y viviendas. Así lo explica Vicente Díez, portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv), a raíz del último informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia/València, correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El documento revela que el número de locales ofertados en venta en la ciudad de València cayó un 19,6 % interanual, hasta los 1.098 inmuebles, mientras que en el conjunto de la provincia el descenso fue del 15,5 %, hasta los 3.889 locales. En alquiler, la caída fue del 11,6 % en la capital (1.329 locales) y del 14,4 % en la provincia (2.763 locales).

Para Díez, la explicación de fondo no es coyuntural, sino estructural. "Hemos notado que, desde hace unos años, ha habido un boom de compra de locales para destinarlo a piso turístico. Incluso en los pueblos, para solución habitacional, a vivienda" ante el alza de precios, señala el portavoz de Coapiv. "Los locales se están transformando de una manera o de otra, ya sea en alojamiento turístico, o en vivienda, o en habitación".

En la ciudad de València, explica el experto, el destino mayoritario es la vivienda turística; en los municipios del entorno, la reconversión apunta más hacia la vivienda convencional o el alquiler por habitaciones. "Un local, que se utilizaba como almacén o que ha sido comercio, se transforma en un minipiso", explica Díez.

La clave, según el portavoz, está en que la normativa de habitabilidad no exige grandes superficies para dar ese uso a un local. "Hay demanda de locales de 30, 35 o 40 metros, locales pequeños, para habilitarse un minipiso, y o bien sacarlo al mercado de alquiler o bien incluso utilizarlo para vivir", detalla.

Brecha de precios

Detrás de esta tendencia hay, sobre todo, números. "Con el incremento del precio de la vivienda cada vez se está dando más" esta reconversión, apunta Díez, que pone cifras concretas sobre la mesa. "El precio de un local puede estar en 1.000 euros el metro cuadrado, cuando una vivienda está rozando los 2.000". Esa diferencia, señala, "es importante" y explica que cada vez más propietarios opten por dar ese uso a sus locales.

Sobre si el fenómeno responde más a un exceso de demanda o a una retirada deliberada de oferta por parte de los propietarios, Díez indica que "es por la fuerza de la demanda, más que la oferta. El boom turístico, sobre todo en la ciudad de València, ha hecho que desaparezcan muchos locales como tal".

La consecuencia directa la sufre quien busca emprender. "Al final, el que quiere abrir un negocio, cada vez tiene menos opciones, menos alternativas".

Esa escasez, añade, acelera la rotación de lo poco que sale al mercado. "Normalmente lo que se pone en venta o en alquiler está saliendo rápidamente del mercado, debido a que ha habido una absorción muy elevada por parte de los inversores que se han dedicado a comprar locales para convertirlo en turístico".

"Al final, el que quiere abrir un negocio, cada vez tiene menos opciones, menos alternativas". Vicente Díez — Portavoz Coapiv

El portavoz reconoce que la moratoria aprobada en València en materia de pisos turísticos ha frenado "algo" ese ritmo, "pero la realidad es que cada vez hay menos locales disponibles en los barrios".

Uno de los factores que más agrava la escasez, según Díez, es que la conversión a uso turístico es, en la práctica, irreversible. "El uso turístico tiene más rotación. Si el negocio no te funciona, el local vuelve al mercado".

De cara al futuro, el portavoz de Coapiv cree que la tendencia se moderará por la vía administrativa, aunque sin revertirse del todo. "Las administraciones han tomado nota y le están poniendo freno. Cada vez va a resultar más difícil que un propietario pueda reconvertir su local a turístico. Será en zonas menos saturadas, en zonas que lo admitan", explica.

Ciutat Vella, en el top

El informe sitúa a Ciutat Vella como el barrio más caro de València tanto en venta (3.114 euros por metro cuadrado) como en alquiler (20,5 euros por metro cuadrado y mes) de locales. Para Díez, "hay varios factores que puedan influir en el precio, pero ahí es decisivo el factor turístico, porque al final el turista prefiere estar en pleno centro de València, y el centro es la zona más señalada. El turista va a pagar mucho más y eso lo sabe el inversor, lo sabe el propietario, y lo repercute cuando lo pone en venta o en alquiler".

Mientras la oferta se reduce, los precios continúan su escalada. El precio medio de los locales en venta en València se situó en 308.013 euros (+4,4 % interanual) y en 1.728 euros por metro cuadrado (+11,7 %). En la provincia, el precio medio alcanzó los 224.913 euros (+10,7 %) y 1.179 euros por metro cuadrado (+10,9 %).

Locales en Ciutat Vella. / Miguel Ángel Montesinos

En alquiler, el precio medio en la capital fue de 2.044 euros mensuales (-1,5 %) y 13 euros por metro cuadrado (+ 8,5 %). En la provincia, el precio medio se disparó hasta los 2.490 euros, un 60,3 % más, un salto que se explica en buena parte por precios extraordinarios en municipios puntuales como Alfafar, que con solo 27 locales ofertados registra la renta media más alta de toda la provincia: 3.844 euros mensuales.

Fuera de la capital, Gandia lidera la oferta de locales en venta (341), seguida de Sagunt (170), Ontinyent (117), Torrent y Alzira (115). En alquiler, Paterna y Gandia comparten la segunda posición con 90 locales cada una, por detrás de la propia València.

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La serie mensual confirma que la caída no es puntual. La oferta de venta en la capital ha descendido de forma casi ininterrumpida desde los 1.292 locales de octubre de 2025 hasta los 1.085 de junio de 2026, el nivel más bajo del periodo. En alquiler, la oferta tocó su máximo en enero y febrero (1.460 locales) y su mínimo en abril (1.282), para cerrar junio en 1.399.