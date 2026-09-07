Comercio
Los tráficos del puerto con el Golfo Pérsico caen un 44 % en el último año
El comercio con Arabia Saudí se hunde un 22 % al cierre de julio, mientras que el de Israel baja casi un 10 % damnificado por el polvorín del Estrecho de Ormuz y los ataques a Gaza
La geopolítica está teniendo efectos perniciosos para los tráficos que se desarrollan en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que incluye las instalaciones de València, Gandia y Sagunt. Tanto en toneladas como en contenedores medidos en TEU, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies y se usa para medir la capacidad de carga de contenedores normalizados de 20 pies de largo, las relaciones comerciales desde el Grao se están viendo mermadas con aquellas zonas geográficas y aquellos países que están en primer plano de las turbulencias internacionales.
El caso más emblemático es el del Golfo Pérsico, que ha visto cómo el tráfico en toneladas se reducía en un 44,49 % en julio en términos interanuales. De 1,33 millones a 741.000. Arabia Saudí, el gran exportador de petróleo del mundo, se ha visto seriamente afectado después de que Estados Unidos e Israel atacaran en febrero pasado a Irán y provocaran como una de las consecuencias de dicha decisión el cierre del Estrecho de Ormuz, que se mantiene en estos días. Por dicho paso circula en torno al 20 % de los combustibles fósiles del planeta, incluidos petróleo y gas. Su cierre, además de bloquear buques, ha obligado a buscar rutas alternativas que son de mayor duración y encarecen el transporte.
En el caso del puerto valenciano, el descenso de tráficos con Arabia Saudí se ha situado en el 22 %. Si analizamos el comercio con contenedores, en los que la APV es líder en el Mediterráneo, los datos son prácticamente idénticos, con un descenso del 44,67 % en TEU y una bajada del 14 % hasta julio en el caso de Arabia Saudí, aunque hasta junio la disminución era mayor, del 21 %.
Israel
Otro país con el que el comercio internacional desde Valencia se ha resentido de manera significativa es con Israel, no solo por su participación en el conflicto con Irán, sino principalmente por sus ataques a los territorios palestinos y las decenas de miles de muertes que ha provocado. El descenso del tráfico de contenedores con dicho país ha sido de un 2,74 % hasta quedar en 41.257, mientras que el de toneladas lo ha hecho en un 9,17 % en términos interanuales, hasta quedar en las 611463.
Los movimientos comerciales que el último boletín estadístico del puerto de Valencia, correspondiente a julio de 2026, identifica con la zona ‘Mar rojo’ se han recuperado en este último mes, después de que hasta junio cayeran un 5 % en contenedores y un 7,12 % en toneladas. Sumando ya los siete primeros meses del año, se registran, respectivamente, alzas de, 1,25 % y del 0,53 %. El comercio a través de esta zona sufre constantes problemas por las acciones bélicas de los hutíes del Yemen, aliados de Irán.
Balance general
Estos descensos han contribuido a que el balance general de tráficos tanto en toneladas (11,57 %) como en contenedores (2,37 %) haya sido negativo en la APV hasta julio. En un caso se han movido 12,5 milones y en el otro, 2,39. Pero no son los únicos, dado que otras áreas geográficas han sufrido también importantes correcciones, como es el caso, en TEU, del Mediterráneo y el Mar Negro (10,7 %), India/Pakistán/Bangla Desh/Sri Lanka (11,64 %), México y el Caribe (18,76 %) o Estados Unidos en su vertiente atlántica sur y del Golfo (16,89 %).
Todos estos movimientos negativos nada tienen que ver con China, que sigue siendo el gran motor del tráfico portuario valenciano. En contenedores movió 546.000, con una subida del 18,36 % hasta julio y en toneladas 5,94 millones, con un alza del 19,49 %.n
Suscríbete para seguir leyendo
- Viviendas de lujo conviven junto al desarrollismo urbano sesentero de València sin solución de continuidad
- Pérez Galdós reabrirá desde el lunes sus 4 carriles tras desviar 34.000 coches al mes
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
- Valencia CF - FC Barcelona, en directo hoy: última hora del partido de LaLiga EA Sports en Mestalla
- València archiva una multa de 20.000 euros a un bloque de apartamentos por falta de competencia
- Arrestan a un pirómano que ha originado un incendio que ha desatado gran alarma en Dénia y que ha obligado a desalojar a 200 personas
- Las dificultades económicas elevan las renuncias a herencias en la Comunitat Valenciana
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'El sistema termina castigando precisamente a quienes más han contribuido