Cajamar fomenta la agricultura regenerativa para compatibilizar sostenibilidad y rentabilidad

El modelo agroalimentario tradicional ha logrado, durante décadas, incrementos de producción sin precedentes gracias al uso intensivo de fertilizantes de síntesis y fitosanitarios. Sin embargo, este progreso ha llevado aparejados importantes costes como la pérdida de fertilidad, la degradación de los suelos y una reducción de la biodiversidad. A ello se ha sumado el encarecimiento de insumos y combustibles, que ha estrechado aún más el margen de rentabilidad de los agricultores.

Como respuesta a este escenario fueron ganando terreno modelos como la producción integrada y la agricultura ecológica, orientados a compatibilizar la actividad agraria con la conservación del entorno. Sin embargo, en el debate agronómico actual ha cobrado protagonismo un enfoque que plantea una transformación más profunda: la agricultura regenerativa. Más allá de reducir los impactos ambientales de la producción, este modelo apuesta por recuperar activamente la salud de los ecosistemas agrarios, situando al suelo y a las infraestructuras verdes en el centro de la estrategia productiva.

La gestión del suelo es clave

Un suelo sano no es tierra inerte, sino un ecosistema vivo sostenido por una compleja red de microorganismos, hongos, lombrices e insectos que desempeñan un papel esencial en su estructura, su capacidad de retener agua y nutrientes, y su resistencia frente a la erosión. Además, la salud de los suelos tiene una relevancia estratégica en la lucha contra el cambio climático, ya que almacenan más carbono que la atmósfera y toda la vegetación terrestre juntas, lo que convierte su gestión en un factor clave para mitigar las emisiones y aumentar la resiliencia ambiental.

Ensayo de infraestructuras verdes y detección de plagas. / Cajamar

La agricultura regenerativa se apoya en prácticas como reducir el laboreo para no dañar la vida del suelo, mantenerlo cubierto con vegetación, maximizar la diversidad de cultivos y potenciar el control biológico de las plagas frente al químico. También promueve mantener raíces vivas en el suelo y, siempre que es posible, la integración de la ganadería.

Se trata de combinar la experiencia agronómica acumulada durante generaciones con las herramientas y tecnologías más avanzadas. Su gran reto es demostrar que es posible regenerar y recuperar la salud de los ecosistemas agrarios sin sacrificar la rentabilidad de las explotaciones, es decir, que sostenibilidad y viabilidad económica pueden avanzar de la mano.

La tecnología, aliada de la regeneración

Para contribuir a este objetivo, Cajamar impulsa diferentes líneas de investigación en sus centros experimentales de Paiporta (Valencia) y Las Palmerillas (El Ejido, Almería). Los trabajos combinan la experiencia agronómica con tecnologías como la agricultura de precisión, los sensores inteligentes, el big data y la biotecnología para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas productivos.

Entre las líneas de trabajo destacan las cubiertas vegetales, tanto espontáneas como sembradas, que contribuyen a mejorar la estructura del suelo y favorecen el control biológico de plagas. A ello se suma una planta de compostaje que transforma los restos vegetales en materia orgánica para devolverla al terreno, así como ensayos en campo que comparan los resultados de los sistemas de manejo regenerativo frente a los convencionales.

Además, en ambos centros se están investigando sistemas de riego eficiente e implementando estudios de fertilización que ya muestran una reducción de la contaminación por nitratos en los acuíferos. Cabe destacar que estos trabajos se han visto reforzados por la actividad de Cajamar Innova, la incubadora de empresas de alta tecnología de la entidad, que ya ha impulsado cerca de un centenar de startups vinculadas al agua, la tecnología agroalimentaria y la alimentación.

Asimismo, la entidad participa en diversos proyectos europeos alineados con el Pacto Verde Europeo y la estrategia comunitaria «De la Granja a la Mesa», orientados a promover modelos productivos más sostenibles y a disminuir la dependencia de fitosanitarios de síntesis.

Cajamar ha impulsado cerca de 100 startups vinculadas al agua. / Cajamar

Conocimiento al servicio del sector

Fiel a su vocación de generar y transferir conocimiento útil al sector agroalimentario, Cajamar pone a disposición de agricultores, técnicos, empresas e investigadores los resultados de esta actividad investigadora a través de Plataforma Tierra, su comunidad digital de conocimiento e innovación.

Este espacio abierto facilita el acceso a los avances obtenidos en sus centros experimentales y ofrece herramientas digitales para apoyar la toma de decisiones en ámbitos como el riego, la fertilización, el cuaderno digital, el cálculo de la huella de carbono o la predicción meteorológica, contribuyendo así a acelerar la transformación hacia una agricultura más eficiente, competitiva y sostenible.