Los compradores valencianos se plantan ante los pisos de más de 200.000 euros porque no les llegan los sueldos

Tres de cada cuatro valencianos que buscan vivienda manejan un presupuesto inferior a 200.000 euros. En concreto, el 48,8 % de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana prevé destinar entre 100.000 y 200.000 euros a la compra, mientras que el 26 % dispone de menos de 100.000 euros, según un informe de Sigma Dos para la promotora Culmia.

El mercado inmobiliario es especialmente complicado en el Cap i Casal, ya que solo un 10 % de los pisos está a la venta por menos de 200.000 euros, según datos de Idealista. Hace cuatro años, la mitad de las viviendas en venta en València costaba menos de 200.000 euros.

En el resto de la Comunitat Valenciana, los precios también están fuera del alcance de la mayoría porque los sueldos no dan para más. El 63 % de los valencianos considera que las viviendas en el mercado "no responden a sus expectativas económicas", frente al 54,8 % que compartía esta opinión en 2023.

Apenas el 10 % afirma que la oferta actual sí se ajusta a sus necesidades, según el estudio de Culmia, que es una plataforma de gestión inmobiliaria integral que opera como promotora de obra nueva tradicional, pero también desarrolla vivienda en alquiler y proyectos públicos asequibles.

Escaparate de una inmobiliaria de València. / Germán Caballero

Freno de ventas

Los precios elevados constituyen, con diferencia, el principal obstáculo para acceder a una vivienda, según el 71,7 % de los encuestados. A continuación, aparecen la falta de oferta asequible o protegida (VPO), señalada por el 25,7 %; la incertidumbre económica, con un 21,8 %; y la dificultad para acceder a una hipoteca, con un 18,4 %.

Para Cristina Ontoso, directora comercial y de marketing de Culmia, "los resultados muestran que los valencianos mantienen una clara voluntad de acceder a una vivienda, pero afrontan presupuestos muy definidos y una oferta que no siempre responde a su capacidad económica. El reto pasa por ampliar el parque residencial, especialmente en los tramos de precio más demandados, y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades reales de los compradores, con información clara y acompañamiento durante todo el proceso".

Pese a las dificultades de acceso, la vivienda en propiedad refuerza su posición como la opción preferida frente al alquiler. El 82,2 % de los valencianos considera que comprar una vivienda es la fórmula que mejor encaja con su futuro, casi doce puntos más que el 70,8 % registrado en 2023.

La compra de vivienda también ocupa un lugar prioritario en las decisiones económicas. El 34,9 % prefiere ahorrar para adquirir una casa, por delante del 24,1 % que destinaría su dinero a viajar y vivir experiencias y del 21,8 % que prioriza los gastos cotidianos y el ocio.

Desconexión con la realidad

La desconexión entre la capacidad de compra de los valencianos y las pretensiones de los vendedores ha lastrado las ventas pese a la necesidad de vivienda. Las compras de casas en la Comunitat Valenciana cayeron un 12,2 % en julio respecto al mismo mes del año pasado, según datos publicados ayer por el Colegio de Registradores. La concesión de hipotecas también cayó un 2,2 %.

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De hecho, València es la gran ciudad española donde más ha crecido la oferta de pisos en venta en el último año ante la imposibilidad de los compradores de hacer frente a las pretensiones de los vendedores por el subidón de precios. En paralelo, las compras en el Cap i Casal han caído casi un 10 % en un año pese a la creciente demanda insatisfecha, según revela el barómetro del mercado residencial del primer trimestre de 2026 de la consultora Gloval Analytics.