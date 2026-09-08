FINANZAS
DBRS mejora un escalón el 'rating' a largo plazo de Grupo Cooperativo Cajamar a BBB
La agencia de calificación destaca la sólida capitalización del grupo financiero
La agencia de calificación DBRS Morningstar ha elevado el rating a largo plazo de Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), Cajamar y Grupo Cooperativo Cajamar a BBB (high) desde BBB. Asimismo, también ha mejorado su rating a corto plazo a R-1 (low) desde R-2 (high), y le asigna perspectiva estable.
Tal como indica la agencia de calificación, la subida de calificación “refleja la capacidad del Grupo para mantener la mejora de la rentabilidad lograda desde el cierre del ejercicio 2023”. En esta línea, prevé que “la rentabilidad se mantenga sólida a lo largo del tiempo, respaldada por un entorno de tipos de interés aún favorable, unos costes contenidos, un crecimiento continuo del crédito y un coste del riesgo moderado apoyado en la fortaleza de la economía y del mercado laboral españoles, así como en la significativa mejora del perfil de riesgo de Grupo Cajamar, motivado por una composición de cartera más equilibrada”.
Requisitos regulatorios
Asimismo, destaca la sólida capitalización del grupo, con amplios colchones de capital por encima de los requisitos regulatorios mínimos, así como su sólido perfil de financiación y liquidez con una amplia y creciente base de depósitos de clientes, fundamentada en su condición de grupo cooperativo de crédito. A su vez, la agencia calificadora resalta la alianza estratégica entre BCC-Grupo Cajamar y Crédit Agricole S.A., ya que “a largo plazo podría reforzar la franquicia del Grupo mediante la ampliación de su oferta de productos y el apoyo al crecimiento orgánico”.
La mejora de rating anunciada hoy consolida la calificación de grado de inversión que Grupo Cajamar mantiene desde 2024 por parte de las tres agencias que evalúan su solvencia: Fitch Ratings, S&P Global Ratings y DBRS Morningstar.
- Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
- En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
- Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
- Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
- Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
- Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
- Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
- Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca