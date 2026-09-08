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Condiciones laborales transparentes

Las empresas tienen hasta el 30 de septiembre para adaptar sus contratos y detallar salario base, pluses y jornada diaria

El Gobierno da luz verde en su Consejo de Ministros a la transposición de la directiva de condiciones laborales transparentes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. / J.J. Guillén / EFE

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Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

Las empresas tienen hasta el 29 o 30 de septiembre para adaptar los nuevos contratos de trabajo e incorporar información detallada en los mismos del salario base y variable que cobrará el trabajador, así como la jornada diaria o los preavisos mínimos en caso de cambios de turno, entre otros. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto ley para transponer la directiva de condiciones laborales transparentes.

La entrada en vigor de las novedades, según explican fuentes del Ministerio de Trabajo, será en un plazo de 20 días desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que sucederá presumiblemente entre este miércoles y jueves. Es decir, entre el 29 y 30 de septiembre y será de aplicación para todas las empresas, públicas y privadas, así como para la propia Administración. El Sepe pondrá a disposición de las empresas en los próximos días un nuevo modelo de contrato para facilitar la transición a las nuevas obligaciones.

La nueva normativa "regula todos los elementos esenciales de un contrato laboral" y "es un paso más en la lucha contra la precariedad", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa. A partir de su entrada en vigor, los nuevos contratos de trabajo deberán dar mucha más información al empleado de la que ahora se le facilita. Quedan expresamente prohibidas las referencias genéricas que se usaban hasta ahora, como el "según convenio" y las compañías deberán detallar varios elementos centrales de la relación laboral.

Por ejemplo, en tema salarial, la empresa debe comunicar el salario base, los pluses y los objetivos y complementos en especie, como las dietas, entre otros. En materia de horario, hasta ahora solo se especificaba la disponibilidad semanal (por ejemplo, de lunes a viernes) y ahora deberá concretarse "la duración y la distribución horaria de la jornada ordinaria de trabajo diaria, semanal y anual. En particular, se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos", según recoge el real decreto que recogerá el BOE.

Transparencia con los algoritmos

La vicepresidenta segunda ha querido incorporar una novedad en la transposición de la directiva y obligará a las compañías que usen algoritmos a explicar sus efectos a sus plantillas. Más concretamente, la normativa establece que la empresa deberá informar de "la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones. Lo anterior incluirá las pautas, criterios y reglas de funcionamiento de los citados sistemas cuando se empleen para la toma de decisiones relativas a la determinación, la fijación, variación o modificación de condiciones de trabajo, tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato".

Toda esta información deberá recogerse en los nuevos contratos, pero aquellos empleados que ya están con una relación laboral en vigor también podrán reclamar dicha información a su empresa. La misma tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para aportársela.

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Las nuevas obligaciones son diversas y desde el Ministerio de Trabajo han decidido dar un tiempo de adaptación a las compañías para que cumplan con los mismos. Si bien en los borradores iniciales la entrada en vigor de la norma era inmediata, finalmente desde el Gobierno se decidió dar un margen. Fuentes de Trabajo explican que es una petición de la patronal, especialmente pensando en las pymes, que la han considerado razonable y por eso la han implementado.

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Fuente: El Periódico

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