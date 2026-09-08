El nuevo portal público del alquiler arranca con 88 pisos en Valencia a partir de 350 euros

Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo en España, ha sacado al mercado 88 pisos de alquiler asequible en Valencia. La oferta parte de 350 euros al mes por un piso de 45 metros cuadrados en Carlet a 1.066 euros por una vivienda de 151 metros cuadrados en San Antonio de Benagéber. La empresa pública surge de la transformación y reestructuración de la entidad pública de suelo Sepes. Su nombre hace referencia directa al artículo 47 de la Constitución Española, que consagra el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Las primeras viviendas de la compañía en Valencia están en Turís, San Antonio de Benagéber, Pobla de Farnals, Oliva, Manises, Carlet, Beneguasil y Albuixech. El propósito principal de la entidad, según el Gobierno, es actuar como base del sistema público de vivienda del país. Funciona gestionando todo el ciclo residencial —desde la adquisición y urbanización de suelo hasta la construcción y entrega de llaves— con el fin de crear un parque masivo de viviendas de alquiler asequible que nunca más puedan ser privatizadas.

Albuixech

En Albuixech, que se encuentra a diez kilómetros de València, Casa 47 ofrece una vivienda de 73 metros cuadrados por 587 euros al mes y otra de 83 metros por 668 euros. En la Pobla de Farnals (que está a 13 kilómetros del Cap i Casal), hay disponible un piso de 53 metros cuadrados por 395 euros al mes.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, presentó ayer el nuevo portal de Casa 47, suelo que nace con 800 unidades y que pronto incorporará 1.500 repartidas en todo el territorio español. "Es una intervención del mercado, que no está funcionando", subrayó Sánchez, para quien "está roto, dislocado y excluye a cientos de miles de familias de la vivienda".

El presidente Sánchez lamentó que buscar vivienda se ha convertido en una "carrera de obstáculos" para muchas personas que acaba en renuncias, una renta que se lleva la mitad del sueldo o en habitaciones a precios de una casa. Un problema que, reiteró, se vive en otros países, no solo europeos, y que supone una "tremenda injusticia", ya que la vivienda pública se ha convertido en una aspiración imposible para muchos.

Además, recalcó que van en la dirección correcta, que hay "evidencias empíricas" que demuestran que la Ley de Vivienda funciona, ayuda a controlar los precios del alquiler y aumenta la oferta. Como ejemplo, señaló que en Barcelona los precios de los nuevos contratos han bajado un 4,7 % y en Guipúzcoa un 4 %.

¿En qué consiste este nuevo portal?

Desde este portal se podrá acceder de forma "ágil y transparente" a todas las convocatorias de vivienda pública (abiertas, próximas, en evaluación y resueltas) o conocer la información relativa a cada convocatoria: viviendas disponibles, tipología, ubicación, plazos y requisitos a cumplir para poder optar a ellas.

El portal de Casa 47 incluye un buscador de viviendas con simulador previo que permitirá a la ciudadanía conocer cuáles son las convocatorias y viviendas que puede solicitar en base a su situación.

30 % de los ingresos

Todas las viviendas serán asequibles, los contratos de arrendamiento tendrán una duración de 14 hasta 75 años y los procesos de adjudicación se llevarán a cabo ante notario. El precio del alquiler tendrá en cuenta la realidad económica de cada municipio, de forma que nunca van a tener que destinar más del 30 % de sus ingresos al alquiler ni "elegir entre pagar su renta o llenar la nevera", afirmó Sánchez.

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Tras haber movilizado más de 120.000 viviendas y licitado en el primer trimestre 2.800 viviendas, el mayor volumen en 18 años, el objetivo del Gobierno es que la oferta de este portal aumente de forma intensa todos los trimestres. En la Comunitat Valenciana se ofertaron 401 viviendas.