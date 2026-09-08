El gas se dispara a su nivel más alto en tres años y reaviva el temor a una crisis energética

El mercado energético europeo vuelve a mostrar síntomas de tensión. Según el informe mensual de Grupo ASE correspondiente a agosto, el TTF, índice de referencia del gas en Europa, subió un 15,8 % durante el mes, hasta los 61,46 €/MWh, su nivel mensual más elevado desde enero de 2023. El repunte llega en un contexto marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha restringido el tránsito de gas natural licuado, y por unas reservas europeas que se sitúan en torno al 65 %, trece puntos por debajo de las registradas hace un año.

Grupo ASE advierte de que ese "menor ritmo de llenado", unido a la incertidumbre marítima, "incrementa la necesidad de importaciones de gas natural licuado (GNL) antes de la llegada del invierno y mantiene el balance de riesgos inclinado al alza". En España, apunta el informe, el mercado mayorista Mibgas promedió 61,87 €/MWh en agosto, un 12,7 % más que en julio y un 89,6 % por encima del mismo mes de 2025.

"La coincidencia de estos factores con una demanda elevada por el calor incrementa la sensibilidad de los precios eléctricos ante cualquier alteración del suministro", dicen desde ASE.

El 'pool' eléctrico sube cerca de un 73 %

La tensión del gas se ha trasladado así de forma directa al precio de la electricidad. El pool eléctrico español cerró agosto en 118,25 €/MWh, un 12,89 % más que en julio y un 72,8 % por encima de agosto de 2025, el nivel mensual más alto desde febrero de 2023. A esa cifra se suman unos costes del sistema situados provisionalmente en 17,53 €/MWh, que elevan el precio final de la electricidad hasta 135,78 €/MWh.

El informe subraya además el fuerte contraste horario que introduce la fotovoltaica. Entre las 10 y las 18 horas, coincidiendo con la mayor producción solar, el precio medio se limitó a 26,37 €/MWh, pero fuera de ese tramo, cuando el gas recupera protagonismo, el coste se dispara hasta 164,19 €/MWh. Esa brecha, señala Grupo ASE, refuerza la importancia del perfil horario de consumo para empresas y hogares con contratos indexados al pool.

Las "sucesivas" olas de calor también presionaron al alza la demanda eléctrica, que creció un 9,78 % respecto a agosto de 2025 y un 11,5 % de media en los tres meses de verano, "impulsada por las necesidades de refrigeración". La caída de la producción eólica, de un 9,6%, y de la nuclear, de un 7 %, según recoge ASE, obligó a los ciclos combinados de gas a elevar su producción un 29,6 % para cubrir el hueco, pese a que la fotovoltaica aumentó su generación un 27,6 % y ya representa el 29,3 % del mix eléctrico.

El encarecimiento no es exclusivo de España. Francia disparó su precio un 125,6 % interanual, hasta 122,80 €/MWh; Alemania cerró el mes en 126,94 €/MWh; e Italia registró el nivel más alto de los mercados analizados, con 182,40 €/MWh. Pese al fuerte repunte, España mantiene una "ventaja relativa" frente a sus vecinos europeos, señala el informe.

Además, "la menor disponibilidad hidráulica, eólica y nuclear agravó la tensión en distintos mercados europeos", añade el documento.

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La incertidumbre también se ha trasladado a los mercados de futuros, que empiezan a incorporar una mayor prima de riesgo. El contrato español de electricidad para el cuarto trimestre de 2026 subió un 16,4 %, hasta 127,25 €/MWh, mientras que el producto anual de 2027 avanzó un 15,7%, hasta 77,85 €/MWh, frente a los 117,10 €/MWh que alcanza el mismo contrato en Alemania.