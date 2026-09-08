Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso naranja Comunitat ValencianaVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de Gallineraquiosco ParterreValencia CF
instagramlinkedin

TELECOMUNICACIONES

Jorge García, nuevo director de Telefónica en la Comunitat Valenciana

Asume la dirección autonómica de la compañía para impulsar la digitalización y reforzar la colaboración con empresas e instituciones valencianas

Jorge García, en una imagen reciente.

Jorge García, en una imagen reciente. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Telefónica ha nombrado al valenciano Jorge García nuevo director autonómico de la compañía en la Comunitat Valenciana. Desde esta responsabilidad liderará la actividad de Telefónica en el territorio, reforzando la relación con el tejido empresarial, las administraciones públicas y el ecosistema innovador valenciano para seguir impulsando la transformación digital de la región.

Jorge García es ingeniero informático y cuenta con una dilatada experiencia profesional dentro de Telefónica, compañía a la que está vinculado desde hace más de veinte años. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes posiciones de responsabilidad en las áreas de desarrollo de negocio, grandes cuentas y estrategia comercial, participando en proyectos de transformación digital.

Ciberseguridad

Como director autonómico, será el máximo representante institucional de Telefónica en la Comunitat Valenciana y tendrá entre sus principales objetivos fortalecer la colaboración con los principales agentes económicos y sociales del territorio, impulsar la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, el cloud, la ciberseguridad así como contribuir a la competitividad de las empresas valencianas. "La Comunitat Valenciana reúne un enorme potencial de innovación, talento y capacidad empresarial. Como principal vía de acceso a las tecnologías digitales, en Telefónica queremos acompañar a empresas e instituciones en ese camino, poniendo a su disposición nuestro talento e innovación para transformar los retos en oportunidades”, asegura.

Noticias relacionadas

La Comunitat constituye uno de los territorios estratégicos para Telefónica por su dinamismo económico, industrial y emprendedor. En los últimos años, la compañía ha participado en numerosos proyectos de digitalización junto a administraciones públicas, hospitales, universidades y empresas de sectores como la industria, la logística, el turismo, el deporte o la salud, contribuyendo a acelerar la transformación digital del tejido productivo valenciano. En este contexto, destaca también el despliegue de un nuevo nodo Edge en Valencia, que contribuirá a impulsar la competitividad y transformación digital de empresas y administraciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  2. En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
  3. Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
  4. Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
  5. Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
  6. Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
  7. Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
  8. Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca

Denuncian carencias en el nuevo edificio del IES La Patacona nate el inico del curso 2026-27

Rafael Maluenda y Jaime Pujol completan la comisión para elegir a la nueva dirección del IVC

Rafael Maluenda y Jaime Pujol completan la comisión para elegir a la nueva dirección del IVC

Rambleta lleva la dana a escena, adapta el fenómeno "Las gratitudes" y estrena un RAM Club para mil personas

Rambleta lleva la dana a escena, adapta el fenómeno "Las gratitudes" y estrena un RAM Club para mil personas

Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada

Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada

El nuevo IES La Patacona abre sus puertas con carencias pendientes y enganchados a la luz de obra

El nuevo IES La Patacona abre sus puertas con carencias pendientes y enganchados a la luz de obra

Los árboles quemados junto a la carretera se retirarán en seguida para dulcificar el aspecto del incendio del Saler

Los árboles quemados junto a la carretera se retirarán en seguida para dulcificar el aspecto del incendio del Saler

Torrent lleva su chocolate ante más de un centenar de chefs europeos

Torrent lleva su chocolate ante más de un centenar de chefs europeos

Localizan a Fani, la mujer con diversidad funcional desaparecida en Bellreguard

Localizan a Fani, la mujer con diversidad funcional desaparecida en Bellreguard
Tracking Pixel Contents