Compromís exige al Gobierno que no amplíe la capacidad del aeropuerto de Manises

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha exigido al Gobierno que no apruebe la ampliación de la capacidad del aeropuerto de València-Manises prevista para antes del próximo 30 de septiembre.

Micó ha denunciado que esta ampliación "se pretende aprobar sin ampliar servicios y sin evaluar sus consecuencias sobre l’Horta Sud y el conjunto del área metropolitana de València", señala Compomís en un comunicado. "No estamos hablando solo de cemento, de pistas o de los intereses económicos de Aena. Estamos hablando de la vida de la gente de l’Horta Sud y de toda el área metropolitana de València", ha señalado la diputada valenciana.

En este sentido, Micó ha advertido de que "el incremento de hasta 20.000 pasajeros anuales previsto en la capacidad del aeropuerto supondrá una mayor presión sobre unas infraestructuras y servicios públicos que no se ampliarían de forma paralela".

"Más pasajeros sin ampliar los servicios que usan son más colapso de Metrovalencia, más atascos en las carreteras, más tensión en nuestros servicios públicos y, por supuesto, más ruido y más efectos no deseados del turismo: más vivienda turística y menos para las familias", ha denunciado.

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La diputada de Compromís ha reclamado al Gobierno que paralice la ampliación prevista y abra un proceso de diálogo con la Generalitat, los ayuntamientos afectados y los vecinos de l’Horta Sud antes de tomar cualquier decisión. "Esperemos que un gobierno que se llama progresista no apruebe, en un momento de crisis de vivienda y climática, esta barbaridad".