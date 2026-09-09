Las cooperativas valencianas se disparan en depósitos desde la covid

Las cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana han mejorado su posición en el mercado financiero en cuanto al volumen de depósitos en lo que llevamos de década o, si se prefiere, desde los tiempos más duros de la covid, lo que viene a ser casi lo mismo, según los datos que maneja la Unacc (Unión Nacional de Cooperativas de Crétido). En cuanto a préstamos, el crecimiento es menor y su participación en la 'tarta' general del sector, decae.

Estas entidades cerraron el ejercicio 2025, tal como figura en el anuario de la Unacc, con un volumen de depósitos de 25.862 millones, en su mayor parte correspondientes a la provincia de Valencia (14.585), que es la que tiene el número más elevado de grandes firmas de este sector. De las tres decenas de cooperativas de crédito que hay en la Comunitat Valenciana, el mayor número corresponde a Castellón, aunque de tamaño mediano tirando a pequeño.

Entidades

En Alicante, el número es reducido pero está la mayor con sede en la autonomía, que es la Central de Orihuela. Valencia, por su parte, concentra algunas firmas de gran peso como Caixa Popular, Caixa Torrent o Caixa Algemesí. Sin olvidar, claro, el importante volumen de negocio que Cajamar tiene en la autonomía, singularmente en Valencia, de donde procedían dos de las grandes rurales que absorbió en la crisis financiera de principios de la década pasada: Caja Campo y Ruralcaja.

Peso español

Los citados 25.862 millones suponen un incremento del 27,5 % respecto de los 18.751 millones que estas entidades tenían en conjunto a finales de 2021 en cuanto a ahorros de los ciudadanos. La provincia de Valencia era hace cinco años la que concentraba más depósitos, con 9.648, pero su crecimiento ha sido mayor. Mientras Alicante y Castellón se mantiene con un 3 % de peso en el conjunto de España tanto en 2021 como en 2025, Valencia lo ha elevado de un 6,90 % a un 8,19 %. En total, la Comunitat Valenciana ha subido de un 13,41 % del total español en el primero de los dos años citados a un 14,52 %. Ha ganado más de un punto.

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Sede de Cajamar en València / Levante-EMV

La evolución en los créditos también ha sido positiva, pero inferior a la del ahorro. Así, las rurales de la Comunitat Valenciana sumaron 12.507 millones en préstamos otorgados por estas entidades, con un crecimiento del 7,2 % respecto de los 11.612 millones de finales de 2021. En este último ejercicio, la autonomía acaparaba el 11,40 % del total de créditos concedidos por el sector en España, pero cuatro años más tarde dicho porcentaje se había reducido al 11,01 %. Esta menor participación es a beneficio de los bancos y cajas de ahorros, al igual que el crecimiento en depósitos.