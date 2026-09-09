Los fondos de inversión duplicarán las plazas en residencias de estudiantes en tres años

Los fondos de inversión apuestan con fuerza por las residencias de estudiantes en Valencia y casi van a duplicar la oferta de camas en los próximos tres años. De hecho, el Cap i Casal y el área metropolitana lideran la cartera de proyectos en España con doce nuevos inmuebles, según revela un informe de la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics. Este curso está prevista la apertura de una de estas residencias en Alfara del Patriarca para dar servicio a los estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Valencia ofrece actualmente 4.361 camas en residencias de estudiantes repartidas entre Burjassot, Moncada y el Cap i Casal. El análisis de Atlas revela que es el área universitaria más infradotada en plazas en toda España y los inversores institucionales (como los fondos de pensiones) se han lanzado a invertir en nuevos proyectos de residencias por el aumento de universitarios que experimenta el Cap i Casal y por la crisis de la vivienda.

Los universitarios han agotado este curso las habitaciones de menos de 400 euros en el Cap i Casal y las pocas opciones disponibles que quedan rondan los 450 euros. En este contexto, las residencias de estudiantes están ganando terreno por el subidón del coste del alquiler y por los servicios complementarios que ofrecen. Estos servicios van desde comedor, lavandería, limpieza, seguridad y áreas de estudio, hasta gimnasio y espacios de ocio.

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Más de 8 demandantes por plaza libre

El análisis de Atlas apunta que hay 8,6 demandantes de plaza en residencias universitarias valencianas por cada cama disponible. Ante este déficit, los inversores han impulsado 12 nuevas residencias hasta el año 2029 con una capacidad de 3.069 camas (un incremento del 70 %).

Este curso solo está prevista la apertura, según el informe, de una residencia en Alfara del Patriarca de 252 plazas. El proyecto lo impulsa el operador de origen francés Kley. En el resto de España se van a abrir otras 20.

El Cap i Casal cuenta con ocho universidades y centros de educación superior de reconocido prestigio en los que están matriculados 105.000 alumnos. Según coinciden los promotores inmobiliarios, la oferta universitaria sumada a la climatología y a la calidad de vida ha convertido a la ciudad en una de las más atractivas de España para los estudiantes nacionales y también para los más de 17.000 extranjeros que se instalan cada año para cursar erasmus, másteres y otros estudios universitarios.

Procedencia

Según cifras del gestor de residencias Resa, en cuanto a procedencias nacionales destacan los estudiantes de Alicante (18 %), Baleares (8 %), Albacete (6 %) y Murcia (6 %). Sobre el total de estudiantes internacionales, a la cabeza se posiciona Estados Unidos (14 %), seguido de Italia (12 %), Francia (6 %), Alemania (4 %) y México (3 %).

El principal inversor es el fondo de Países Bajos PGGM, que hace dos años compró al gigante español de residencias de estudiantes Resa por 900 millones de euros, con una cartera de 42 residencias y más de 11.500 camas. Resa tiene en València y Alboraia tres residencias, entre ellas un inmueble en la Patacona con 440 habitaciones.

Nido Living

Nido Living , plataforma de gestión de residencias de estudiantes propiedad del Fondo de Pensiones de Canadá (CPPIB), firmó en junio de 2025 la compra de la cartera ibérica de alojamiento Livensa Living, propiedad del fondo Brookfield Asset Management, en una transacción valorada en 1.200 millones de euros. La operación incluye la adquisición de dos residencias de estudiantes de València con 654 habitaciones. Las dos residencias son Livensa Living Studio Marina Real (situada en el Cabanyal) y Livensa Studio Valencia Viveros. CPPIB es el principal fondo estatal de pensiones de Canadá.

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El fondo de inversión estadounidense Hines invierte cerca de ochenta millones en València en la construcción de una residencia de estudiantes junto a la Politècnica y el campus de Tarongers. El complejo contará con 650 camas y abrirá en el curso 2027-2028. La compañía considera el Cap i Casal un mercado estratégico por la escasez de habitaciones para estudiantes y mantiene el foco en busca de nuevas oportunidades.