Resultados empresariales
Inditex alerta de que Oriente Medio seguirá presionando sus márgenes
La multinacional apunta que el conflicto en Irán encarece el transporte y continuará afectando durante el segundo semestre, aunque las ventas en la región mejoran
Manolo Rodríguez
Inditex prevé que los sobrecostes logísticos derivados de las tensiones en Oriente Medio sigan presionando su margen bruto durante el segundo semestre. La compañía explicó ante los analistas, tras la presentación de resultados del primer semestre en el que ganó 2.800 millones (+6,8%) y facturó 19.755 (+7,6%), que las disrupciones en la región elevaron en la primera mitad del ejercicio los costes de transporte y aprovisionamiento y que, por el desfase con el que esos gastos se trasladan al coste de las prendas vendidas, parte del impacto continuará en los próximos meses.
"Esperamos que también afecte al margen bruto en el segundo semestre", advirtió la compañía. Inditex añadió que la debilidad del dólar aportó un ligero beneficio a las compras en la primera mitad del año, pero que, con la información disponible, ese efecto será neutral en la segunda. Pese a esa presión, mantiene para 2026 su previsión de un margen bruto estable, dentro de una banda de más o menos 50 puntos básicos.
La crisis logística también está dejando huella fuera del coste directo de la mercancía. La empresa precisó que el encarecimiento del transporte afecta tanto al margen bruto como a los gastos operativos. En estos últimos se incluyen costes vinculados a la preparación y distribución de pedidos online y al abastecimiento de las tiendas.
El conflicto se nota además en la evolución comercial de Oriente Medio. Inditex cuenta con 480 establecimientos en la región, todos bajo franquicia, y aseguró que permanecen abiertos. Las ventas siguen afectadas por la situación geopolítica, aunque la compañía reconoce una mejora respecto al primer trimestre. "Es una región muy diversa, con distintos países sometidos a impactos diferentes", explicó.
Aun así, todas las áreas geográficas crecieron a tipo de cambio constante en el primer semestre. La advertencia sobre los costes llega después de que Inditex cerrase la primera mitad del ejercicio con un margen bruto del 58,7%, 40 puntos básicos más que un año antes. El reto para la segunda mitad será absorber la presión logística sin salirse de la horquilla comprometida con el mercado.
Fuente: La Opinión A Coruña
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