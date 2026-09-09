Los jóvenes que están cambiando la imagen del campo valenciano: "Pocos trabajos hay más gratificantes que la agricultura"

El cambio climático ha puesto al campo en alerta. Los agricultores se enfrentan a numerosos desafíos derivados de fenómenos meteorológicos adversos, como pueden ser las danas, tormentas, granizo o, por el contrario, sequías. A estas dificultades se suma otro problema en la agricultura valenciana: el relevo generacional. En este sentido, un estudio elaborado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), a partir del informe ‘Ayudas directas y desarrollo rural. Análisis de la edad y el sexo de los perceptores a nivel nacional y por comunidades autónomas 2025’ del Ministerio de Agricultura, concluye que la Comunitat Valenciana encabeza, junto a Canarias, la falta de relevo generacional y el envejecimiento de la población agraria.

Los datos del informe dibujan un escenario en el que una parte importante de quienes actualmente mantienen en funcionamiento las explotaciones agrícolas se aproxima a la edad de jubilación, mientras que la entrada de nuevas generaciones no se produce al mismo ritmo. Los mayores de 65 años representan ya el 48,07 % de los 31.405 beneficiarios de ayudas directas en la Comunitat Valenciana, mientras que los agricultores valencianos que tienen menos de 40 años únicamente suponen el 5,8 % del total (0,52 % menores de 25 años y 5,28 % entre 25 y 40 años), un porcentaje que, en comparación con el 8,83 % del conjunto nacional, se sitúa tres puntos por debajo de la media española.

Creadores de contenido

Sin embargo, a pesar del envejecimiento en el sector, hay jóvenes valencianos que apuestan por el campo y que, además, documentan su día a día como creadores de contenido de agricultura a través de sus redes sociales, mostrando cuál es la realidad detrás de esta profesión. Es el caso de Paula Nuévalos, conocida en Instagram como @agropauli, una valenciana de 27 años que, tras estudiar y dedicarse durante años a la ingeniería mecánica, regresó a su casa para continuar con legado familiar en los viñedos de Utiel. Con más de 57.000 seguidores, Paula muestra las tareas agrícolas, la maquinaria, la poda y el día a día de una explotación, además de hablar abiertamente de las dificultades y las ventajas de la vida en el campo.

Junto a otros dos jóvenes (Toni y Dilan), Paula tiene una bodega en la que elabora, entre otros, vinos de Bobal y Macabeo procedentes de viñedos de Utiel-Requena. Para agropauli "pocos trabajos hay más gratificantes que la agricultura", así lo confiesa en uno de sus vídeos de Instagram, en el que explica que "lo bonito que es despertarte con el fresquito del amanecer en verano, ir con la calma a tu campo, ver la naturaleza, escuchar los pájaros, ir con tu perrete... pocos trabajos habrá que sean gratificantes como la agricultura".

Otro perfil que cuenta con más de 50 mil seguidores es Marc Ortega, conocido como @el_manual_del_agricultor, quien hace dos años abrió un negocio de fruta online con tan solo 22 años. Sus vídeos explican de forma sencilla diferentes tareas del campo y también muestran el funcionamiento de su proyecto de venta de fruta. También hace vídeos en el que muestra frutas más exóticas como pitayas, o vídeos menos positivos exponiendo problemas como las plagas.

Con un enfoque más centrado en la divulgación de la agricultura valenciana se encuentra Nando Durà (@nandodura), agricultor y creador de contenido. En sus publicaciones muestra su trabajo diario, explica técnicas y tareas agrícolas y divulga sobre diferentes cultivos, pero también aprovecha sus perfiles para reivindicar la agricultura valenciana y poner en valor sus productos, variedades tradicionales y conocimientos transmitidos entre generaciones.

Divulgación en diferentes formatos

Además, Nando Durà es autor del pódcast ‘Llaurant Futur’, un proyecto que surge para dar voz a agricultores, productores y otros profesionales vinculados al campo valenciano. Sus contenidos abordan tanto la realidad actual del sector como la historia de los cultivos, la alimentación, el territorio y los conocimientos tradicionales. Así, las últimas publicaciones van sobre temas como el arroz, el tomate, o el caqui valenciano, un contenido hecho en valenciano.

Quien también utiliza el valenciano en sus redes sociales mientras divulga sobre el campo es Georgina Mollà (@jorjamolla), cuyo contenido gira alrededor de la vida rural, el autoabastecimiento, el cultivo y la recuperación de formas tradicionales de vida. Mollà ha sido una de las invitadas del pódcast ‘Llaurant Futur’ en el que los dos creadores de contenido conversaron sobre el ‘Meló d’Or’.

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Estos perfiles muestran que el campo también está cambiando su manera de comunicar. Frente a una imagen tradicional de la agricultura asociada a generaciones mayores, las redes permiten encontrar jóvenes agricultores, mujeres al frente de explotaciones, emprendedores y creadores de contenido que convierten su trabajo en el campo en posts en redes para que otras personas puedan tomar conciencia de este estilo de vida alejado de los perfiles ‘lifesyle’ que acostumbran a verse en las redes sociales, y puedan interesarse en los diferentes oficios que ofrece el campo para su futuro.