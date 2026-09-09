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Consum reparte casi 48 millones de euros en descuentos entre 2,2 millones de socios

La cooperativa valenciana aumenta un 8,7% las promociones y vales personalizados entre enero y julio, lo que supone un ahorro medio de 21,45 euros por persona

Supermercado de Consum, en una imagen de archivo.

Supermercado de Consum, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

La cooperativa valenciana Consum ha repartido más de 47,94 millones de euros en cheques y descuentos de enero a julio, lo que supone un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Más de 2,2 millones de socios-clientes se han beneficiado de estos descuentos exclusivos de la firma de la economía social, un 6,4% más, con un ahorro medio de 21,45 euros por persona, lo que supone un 2,1% más que en 2025.

Los descuentos que Consum ofrecen a sus clientes son, entre otros, 'Mis Favoritos', 'Mis Cupones Ahorro', descuentos 'Cheque Crece', vales de cumpleaños o descuento por compras acumuladas. Según los datos del primer semestre, destaca el incremento de 'Mis Favoritos', con un 13% más que el año pasado, y los descuentos por compras, con un 8,9% más respecto al año anterior. Mis 'Cupones Ahorro' (que son descuentos personalizados) y los descuentos 'Cheque Crece', que se entregan en colaboración con proveedores de la cooperativa, han aumentado también un 5,9% y un 5,4%, respectivamente.

El programa de ventajas 'Mundo Consum' devuelve a los socios-clientes una parte de sus compras con cheques mensuales y ofrece ofertas personalizadas adaptadas a los gustos de cada socio. Los socios-clientes reciben los descuentos por su canal preferido: correo postal o plataformas digitales.

Lo digital gana protagonismo

Los socios-clientes de Consum prefieren canjear sus cheques y descuentos de forma digital, principalmente, a través de la App 'Mundo Consum', hecho que supone un ahorro de tiempo y de papel. De hecho, cerca del 60% de los descuentos ya se canjean digitalmente, tanto a través de la App, por NFC, cajas autopago o compras online.

El aumento del uso de las aplicaciones móviles, la extensión de la compra online y el uso de las cajas autopago para el canje ha favorecido esta tendencia a la reducción del papel. Durante los primeros meses de 2026, se han registrado 92.000 descargas de la App Mundo, lo que representa un 10% más que en el mismo periodo de 2025.

Ahorro acumulado

La App 'Mundo Consum' permite a los socios ver los descuentos que van acumulando según van realizando sus compras, así como el ahorro que van generando mes a mes. A partir de 50 euros de compra mensual suman al cheque mensual un 1,25% de descuento para próximas compras.

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La aplicación permite también realizar la compra en la tienda 'online', revisar las ofertas y los descuentos personalizados, pedir turno en las secciones de frescos, elaborar listas rápidas para agilizar las compras o localizar las tiendas Consum más cercanas. Además, en el apartado de novedades, se pueden consultar todos los nuevos productos que la cooperativa va incorporando a su gama, una información muy valorada por los clientes. Entre las últimas mejoras incorporadas, "destaca la optimización del buscador, que ahora permite diferenciar los resultados entre productos y recetas relacionadas con el término de búsqueda, facilitando una experiencia más ágil y precisa para los usuarios", aseguran fuentes de Consum.

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