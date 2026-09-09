Vicente Vercher, decano del Colegio de Graduados Sociales: "Hay que evitar salir en los ocho primeros meses en la jubilación anticipada"

El año que viene, la edad mínima de jubilación se situará en los 67 años (ahora está en los 66 años y diez meses). Aún así será posible retirarse antes de esa fecha de forma voluntaria. Eso sí, siempre que se cumpla alguna condición clave como el tiempo cotizado y teniendo en cuenta que habrá una penalización. En este último caso, lo esencial es esperarse unos meses -entre siete y ocho- para minimizar el descuento, tal como explica el decano del Colegio de Graduados Sociales de Valencia, Vicente Vercher.

La cotización es clave, porque marca el importe de la prestación y porque permite el adelanto. La opción más beneficiosa es haber llegado o superado los 38,5 años. En ese caso, se puede acceder al retiro a los 65 años (dos antes) con el 100 % de la pensión. Para poder retirarse un ciudadano antes de los 67 años, con penalización, es necesario tener más de 35 años cotizados aunque no se llegue a los 38,5. Por debajo de los 35 hay esperar a los 67. Hay otra opción y es que el trabajador esté en paro por despido por causas objetivas, como las organizativas o las económicas. Entonces, el adelanto con más de 38,5 cotizados es a los 61, pero con una penalización más severa que llega al 28 %.

63 años

El caso más habitual en la jubilación anticipada es el de quienes se retiran a partir de los 63 años. Aquí Vercher advierte que "la diferencia entre los 63 y los 64 años es muy importante a la hora de calcular la pensión". De ahí que insista en que hay que esperar unos meses antes de dar el paso. Los datos son elocuentes. Si una persona decide jubilarse a los 63 años, el coeficiente reductor que le aplicarán será de un 19 % sobre su pensión si tiene más de 38,5 años cotizados. Ahora bien, si se espera ocho meses, la reducción, como se observa en la tabla adjunta, baja al 8 %. Un mundo. Pongamos que la prestación es de 1.500 euros. En el primer caso, la pérdida mensual es de 285 euros, mientras que en el segundo es de solo 120.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfica que muestra los coeficientes reductores aplicables en la jubilación anticipada voluntaria.

De todas formas, como explica Vercher, el supuesto más común en el caso de la jubilación anticipada es el de retirarse a los 64 años, cuando el coeficiente reductor que se aplica es del 5 % -un descuento de 75 euros al mes-. El decano del colegio de graduados sociales asegura que, en este caso, una de las claves es calcular cuánto se deja de ingresar y ver "cuánto tiempo es necesario para recuperar el dinero". Por ejemplo, los citados 1.500 euros. Para llegar a los 65 años y cobrar el 100 %, el aspirante a jubilado debería destinar de sus ahorros 21.000 euros para vivir durante ese año a razón de 14 pagas anuales. Sin embargo, tardaría 20 años -1.075 euros cada ejercicio- en compensar el gasto extra para alcanzar los 65. Todo ello sin tener en cuenta otras consideraciones como la inflación. Por tanto, le resulta más rentable irse a los 64.

Aumento por hijo

Además, como aconseja Vercher, hay que procurar que el paso a la jubilación se produzca a final del año en curso, es decir, en diciembre, para aprovechar la revalorización de las pensiones que suele producirse todos los años con el cambio de ejercicio. Ese incremento "permite que la reducción sea inferior". Y no olvidar que la pensión se ve incrementada con 36 euros por cada hijo que tenga el aspirante a jubilado hasta un máximo de cuatro.

Jubiladas en una paella comunitaria / KMY ROS / MED

Claro que, como recuerda Vercher, existen otras opciones. Lo habitual es que el aspirante a jubilado provenga de haber estado dos años en el paro, donde se cotiza el 100 %. Si sus ingresos se reducen a esa prestación pública, al cabo de dicho tiempo se cobra el subsidio si se tienen más de 52 años. El importe está en 2026 entre 480 y 570 euros al mes. Este cotiza el 125 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir 1.700 euros. Si el trabajador estaba cotizando 2.500 euros a través de su empresa, a dicha cantidad se restan los 1.700. De los restantes 800, este abona el 26,6 % mediante un convenio con la Seguridad Social para llegar a los 65.

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Jubilación ordinaria

El decano del Colegio de Graduados Sociales de Valencia también apunta que, con la jubilación ordinaria, es decir a los 67 o a los 65, según los años cotizados, se puede seguir trabajando: "Se cotiza muy poco y el Estado te paga cada mes el 45 % de la pensión en el primer año, en el siguiente, el 55 % y así hasta llegar al 100 %. Esto al tiempo que sigues cobrando tu nómina. Además, te da un 4 % por encima de tu pensión para toda la vida o una cantidad fija de entre 7.000 y 12.000 euros".